В Магадане православные объявили чиновников «слугами дьявола» и срывают строительство крематория

В соцсетях допускают, что за активным сопротивлением крематорию стоит магаданская епархия, которая опасается снижения доходов с ритуальных услуг.

В Магаданском поселке Уптар (РФ) 26 марта состоялись публичные слушания, посвященные выделению участка земли для строительства крематория на территории города.

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Как сообщает местное издание «Весьма», ссылаясь на одного из участников слушаний, из Магадана на автобусе в поселок прибыло около 40 человек - священников, пожилых православных и казаков.

На слушаниях «православный десант» брал слово более 20 раз – его участники активно выступали против крематория, цитировали стихи Александра Пушкина, а также произведения собственного сочинения.

В итоге две трети собравшихся (около 40 человек), основная часть которых приехала из Магадана, проголосовала против выделения участка под крематорий.

Отмечается, что следующие слушания должны состояться вечером 28 марта. Тем временем, в магаданских православных группах WhatsApp координируются православные активисты, чтобы "противостоять" строительству крематория в городе.

Журналисты сообщают, что по сообществам в мессенджере ходит мотивационный текст без указания авторства. Предположительно, он написан членами магаданской православной епархии.

В воззвании воцерковленным людям предлагают прийти на публичные слушания, посвященные вопросу о выделении земли под крематорий. Они состоятся в поселке Сокол (28 марта) и в Магадане (3 апреля). В тексте чиновников мэрии называют "дъяволом", который в их лице "покушается на святые многовековые традиции Православия".

Тем временем некоторые пользователи в соцсетях полагают, что магаданская епархия опасается снижения доходов от ритуальных церемоний в случае, если появится крематорий. И поэтому идет такое активное противостояние частному проекту.

Отмечается, что родственники людей, завещавших себя кремировать после смерти, сейчас вынуждены отправлять усопших в Хабаровск.

В августе прошлого года правоохранительные органы Аргентины сожгли в крематории кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе.