Мэр российского Белгорода вышел принимать присягу под гимн из «Звездных войн» (видео)

Музыкальную тему для присяги выбрала руководитель управления культуры, о происхождении мелодии она ничего не знала.

Новый мэр российского города Белгород Юрий Галдун, которого депутаты горсовета избрали на должность 26 марта, вышел принимать присягу под культовую музыкальную тему из киносаги «Звездные войны».

Читайте такжеУмер влиятельный военный аналитик Пентагона по прозвищу «магистр Йода»

Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Видео с присягой доступно в сети.

Отмечается, что музыкальную тему для присяги выбрала руководитель управления культуры Людмила Грекова. О происхождении музыки чиновница не знала.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда. Решили заменить музыку, сделать её более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Без злого умысла. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины — и вот результат. Недосмотрели», - цитирует ее слова Baza.

Ранее МВД России составило список опасных собак, включив в него выдуманные породы.