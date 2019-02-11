В доме звезды русского шансона нашли тело женщины – СМИ
11:05, 11 февраля 2019Русский міръ
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Информацию проверяют правоохранители.
Российская полиция проверяет информацию о трупе женщины в доме шансонье Оси Солнцевского / Скриншот - Youtube, Ночное Такси
В доме исполнителя "русского шансона" Оси (Остапа) Солнцевского обнаружили тело женщины.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Утверждается, что с информацией о теле в доме музыканта в полицию обратилась некая женщина. Речь идет о частном доме в поселке Толстопальцево (Новая Москва, район Внуково).
Информацию проверяют правоохранители.
Ося Солнцевский родился в Москве в 1968 году. С 2005 года он записал по меньшей мере 11 альбомов в жанре «русского шансона». Среди них - "Криминальная Москва", "Урюпинский Бродяга", "Дембеля", "Я Госдумы депутат", «Жиганская весна».
По информации российских СМИ, исполнитель причастен к нелегальной застройке в Толстопальцево.
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