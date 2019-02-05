В Малайзии задержали двоих россиян, жонглировавших ребенком (фото)

Большинство комментариев в соцсетях выразили шок от обращения с ребенком и от того, что родители использовали его, чтобы зарабатывать деньги.

В Малайзии были задержаны двое россиян, которые жонглировали собственным ребенком.

Читайте такжеВ России выехавших из страны соотечественников заподозрили в "неблагонадежности"

Об этом сообщает BBC. Молодая семейная пара путешествует по Юго-Восточной Азии в качестве уличных музыкантов вместе со своей четырехмесячной дочкой. В ходе выступления отец раскачивал за ноги ребенка и подбрасывал его в воздух.

Один из наблюдателей выступления россиян снял небольшой видеоролик и выложил его в фейсбуке, назвав поведение родителей «безответственным действием, которое может причинить вред», призывая полицию арестовать их.

Большинство комментариев в соцсетях выразили шок от обращения с ребенком и от того, что родители использовали его, чтобы зарабатывать деньги.

Вскоре полиция задержала семейную пару во время одного из их выступлений. Шеф полиции сказал местным журналистам, что ребенок не пострадал, и что у него нет каких-либо признаков травм.