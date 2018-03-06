В РФ "замуровали" окна элитной многоэтажки из-за вида на усадьбу министра (видео)
Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный нашел в Подмосковье дом, где одна сторона полностью замурована — чтобы жильцы не могли смотреть в сторону усадьбы первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова.
Об этом пишет "Медуза".
Речь идет о зданиях жилого комплекса «Сколково парк». Он вплотную прилегает к усадьбе Шувалова, построенной на месте бывшей государственной дачи в поселке Заречье в Одинцовском районе.
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В описании объекта на профильном сайте для архитекторов (доступен в архиве) говорится, что часть квартир в ЖК пришлось делать односторонними — то есть без окон в одной из стен. Это было нужно, «чтобы избежать видов на частное землевладение, расположенное с юго-восточной стороны». При этом один из корпусов пришлось вообще развернуть относительно оригинального проекта.
Стоимость усадьбы Шувалова Навальный оценил в 8-10 миллиардов рублей.