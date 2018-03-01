Ошиблись цифрой: российским призерам Олимпиады подарили не те BMW

15:47, 01 марта 2018
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Модели X6 должны были вручить золотым медалистам / фото bmwusa.com

«На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», - заявил Горшков на пресс-конференции в Москве в четверг. Он присутствовал на прошедшей накануне церемонии вручения ключей от машин, ообщает «Интерфакс».

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Модели X6 должны были вручить золотым медалистам - фигуристке Алине Загитовой и мужской хоккейной сборной. X5 должны были получить серебряные медалисты, X4 - бронзовые.

Загитова подтвердила, отвечая на вопрос «Интерфакса», что получила X5. Фигуристка Евгения Медведева, серебряная медалистка, заявила, что получила X4.

Церемония награждения олимпийцев состоялась в среду.

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Теги: #BMW X6 для Олимпийцев