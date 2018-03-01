Ошиблись цифрой: российским призерам Олимпиады подарили не те BMW
15:47, 01 марта 2018Русский міръ
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Российским олимпийцам не подарили обещанных моделей BMW.
Модели X6 должны были вручить золотым медалистам / фото bmwusa.com
Глава федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены, получившие призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, получили только BMW X4 и X5 - BMW X6 не было среди наградных машин.
«На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», - заявил Горшков на пресс-конференции в Москве в четверг. Он присутствовал на прошедшей накануне церемонии вручения ключей от машин, ообщает «Интерфакс».
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Модели X6 должны были вручить золотым медалистам - фигуристке Алине Загитовой и мужской хоккейной сборной. X5 должны были получить серебряные медалисты, X4 - бронзовые.
Загитова подтвердила, отвечая на вопрос «Интерфакса», что получила X5. Фигуристка Евгения Медведева, серебряная медалистка, заявила, что получила X4.
Церемония награждения олимпийцев состоялась в среду.
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