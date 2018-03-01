Ошиблись цифрой: российским призерам Олимпиады подарили не те BMW

Российским олимпийцам не подарили обещанных моделей BMW.

Глава федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены, получившие призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, получили только BMW X4 и X5 - BMW X6 не было среди наградных машин.

«На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел», - заявил Горшков на пресс-конференции в Москве в четверг. Он присутствовал на прошедшей накануне церемонии вручения ключей от машин, ообщает «Интерфакс».

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Модели X6 должны были вручить золотым медалистам - фигуристке Алине Загитовой и мужской хоккейной сборной. X5 должны были получить серебряные медалисты, X4 - бронзовые.

Загитова подтвердила, отвечая на вопрос «Интерфакса», что получила X5. Фигуристка Евгения Медведева, серебряная медалистка, заявила, что получила X4.

Церемония награждения олимпийцев состоялась в среду.