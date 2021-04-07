Сок березы - очень полезный и освежающий кладезь витаминов, который собирают с деревьев в апреле. Поскольку этот напиток является сезонным, многие люди заготавливают его впрок в банках. Домашний березовый сок не теряет вкусовых качеств и полезных свойств при хранении. В его качестве вы всегда можете быть уверены в отличие от магазинного напитка.
Березовый сок на зиму в банках
- Березовый сок - 3 л.
- Сахар - 350 г.
- Лимонная кислота - 15 г.
Березовый сок вылить в кастрюлю и довести до кипения, снимая пену. После закипания добавить сахар и лимонную кислоту, перемешать до полного растворения. Выключить огонь и простерилизовать банки для сока. Разлить сок по подготовленным банкам. Закрыть крышками и перевернуть банки вверх дном. Оставить под теплым одеялом до полного остывания.
Березовый сок на зиму с апельсином
- Сок березовый - 3 л.
- Апельсины - 0,5 шт.
- Сахар - 150 г.
- Кислота лимонная - 0,5 ч.л.
Апельсин можно заменить лимоном. В таком случае лимонная кислота не понадобится.
Свежий сок процедить через сложенную в 4 слоя марлю. Апельсин помыть и высушить, нарезать половину апельсина крупными кружочками. Поместить апельсин в банку. Сок перемешать с сахаром и кислотой, вылить в кастрюлю, довести до кипения и обязательно снять пену.
Закипевший сок вылить в стерилизованную банку с апельсинами и закрыть прокипяченной крышкой. Перевернуть банку верх дном и хранить до остывания.
Квас из березового сока с изюмом
- Березовый сок - 3 л.
- Изюм - 15 г.
- Сахар - 150 г.
Сок процедить через несколько слоев марли, чтобы удалить все примеси. Добавить сахар и размешать до растворения, положить изюм. Поставить сок в темное место на 3 суток, чтобы он забродил. Затем квас разлить по стерилизованным банкам и хранить в холодном месте.
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