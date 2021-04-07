Апрель - подходящее время для сбора и приготовления сока березы.

Сок березы - очень полезный и освежающий кладезь витаминов, который собирают с деревьев в апреле. Поскольку этот напиток является сезонным, многие люди заготавливают его впрок в банках. Домашний березовый сок не теряет вкусовых качеств и полезных свойств при хранении. В его качестве вы всегда можете быть уверены в отличие от магазинного напитка.

Березовый сок на зиму в банках

Березовый сок - 3 л.

Сахар - 350 г.

Лимонная кислота - 15 г.

Березовый сок вылить в кастрюлю и довести до кипения, снимая пену. После закипания добавить сахар и лимонную кислоту, перемешать до полного растворения. Выключить огонь и простерилизовать банки для сока. Разлить сок по подготовленным банкам. Закрыть крышками и перевернуть банки вверх дном. Оставить под теплым одеялом до полного остывания.

Березовый сок на зиму с апельсином

Сок березовый - 3 л.

Апельсины - 0,5 шт.

Сахар - 150 г.

Кислота лимонная - 0,5 ч.л.

Апельсин можно заменить лимоном. В таком случае лимонная кислота не понадобится.

Свежий сок процедить через сложенную в 4 слоя марлю. Апельсин помыть и высушить, нарезать половину апельсина крупными кружочками. Поместить апельсин в банку. Сок перемешать с сахаром и кислотой, вылить в кастрюлю, довести до кипения и обязательно снять пену.

Закипевший сок вылить в стерилизованную банку с апельсинами и закрыть прокипяченной крышкой. Перевернуть банку верх дном и хранить до остывания.

Квас из березового сока с изюмом

Березовый сок - 3 л.

Изюм - 15 г.

Сахар - 150 г.

Сок процедить через несколько слоев марли, чтобы удалить все примеси. Добавить сахар и размешать до растворения, положить изюм. Поставить сок в темное место на 3 суток, чтобы он забродил. Затем квас разлить по стерилизованным банкам и хранить в холодном месте.

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Автор: Екатерина Пулатова