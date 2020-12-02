Вкусный многослойных торт из блинов украсит праздничный стол.

Блины - это обыденное блюдо русской кухни, которое мы привыкли есть по будням. Однако не все знают, что обычные блинчики на молоке могут стать основой для очень вкусного торта - многослойного блинного торта. Этот рецепт предлагает большой простор для фантазий. Блинчики можно сделать шоколадными или цветными с помощью пищевых красителей, а крем для торта может быть сливочным, заварным, шоколадным, фруктовым или творожным.

Блинный торт с заварным кремом

Для блинов:

Молоко - 750 мл.

Мука - 2 ст.

Яйца - 2 шт.

Ванилин.

Для заварного крема:

Желток - 4 шт.

Сахар - 1 ст.

Ванильный сахар - 1 пакетик.

Мука - 50 г.

Молоко - 500 г.

Взбить яйца с ванилином и щепоткой соли блендером, добавить муку и молоко комнатной температуры. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом.

Для крема растереть желтки, сахар, добавить муку и перемешать до однородного состояния. Кипяченое горячее молоко ввести в желтковую массу, быстро размешивая. Поставить на очень маленький огонь, довести до загустения, остудить. Выкладывать блины один на другой, перемазывая каждый слой заварным кремом. Сверху украсить торт по вкусу.

Блинный торт с ягодами и творожным кремом

Для блинов:

Молоко - 250 мл.

Мука - 130 гр.

Яйца - 3 шт.

Сахар - 2 ст.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Растительное масло - 1 ст.л.

Для начинки:

Клубника или другие ягоды - 600 гр.

Клубничное желе - 2 упаковки.

Творог - 600 гр.

Ванильный сахар - 1 ст.л.

Сахарная пудра.

Белый шоколад - 150 гр.

Сливки (33%) - 40 мл.

Все ингредиенты для блинов перемешать электровенчиком, оставить на 10 минут. Выпечь блины. Желе приготовить по инструкции. Ягоды (можно замороженные) положить в кастрюлю, засыпать сахарной пудрой и прогревать на маленьком огне. В горячую клубнику добавить желе и измельчить погружным блендером.

Творог, ванильный сахар и пару ложек сахарной пудры взбить блендером до однородной массы. Собрать торт, накладывая блины друг на друга. Каждый блин поочередно смазывать творожным кремом и ягодным желе. Собранный блинный торт отправить в холодильник минимум на 1 час. Для украшения белый шоколад со сливками растопить на водяной бане и покрыть верхний блин. Сверху украсить фруктами.

Шоколадный блинный торт с кремом из сливок

Для крема:

Сливки жирностью 35% - 500 мл.

Сахар - 1/4 стакана.

Ванильный сахар - 1 пакетик.

Шоколадная стружка для украшения.

Для шоколадных блинов:

Мука - 3/4 стакана.

Шоколад - 120 г.

Сливочное масло - 120 г.

Молоко - 300 г.

Яйца - 3 шт.

Сахар - 2 ст.л.

Ванилин.

Щепотка соли.

Сливочное масло нарезать небольшими кусочками, шоколад поломать. Поставить на огонь сотейник, растопить сливочное масло до кипения, снять с огня и добавить шоколад. Оставить на 5 минут, а потом перемешать венчиком по полного растворения и остудить. В миске перемешать муку, сахар и соль, добавить молоко, яйца и ванильный экстракт. Замесить тесто на блинчики. Добавить холодную шоколадную массу и хорошо перемешать.

Миску с тестом поставить в холодильник на 3 часа. На горячей сковородке с маслом пожарить тонкие блинчики диаметром 20 см. Для крема взбить сливки до мягких пиков, добавить сахар и ванильный экстракт и продолжать взбивать до твердых пиков. Блинчики выложить друг на друга и смазать кремом, сверху украсить шоколадной стружкой. Поставить в холодильник на 4 часа.

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Автор: Екатерина Пулатова