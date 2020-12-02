Блины - это обыденное блюдо русской кухни, которое мы привыкли есть по будням. Однако не все знают, что обычные блинчики на молоке могут стать основой для очень вкусного торта - многослойного блинного торта. Этот рецепт предлагает большой простор для фантазий. Блинчики можно сделать шоколадными или цветными с помощью пищевых красителей, а крем для торта может быть сливочным, заварным, шоколадным, фруктовым или творожным.
Блинный торт с заварным кремом
Для блинов:
- Молоко - 750 мл.
- Мука - 2 ст.
- Яйца - 2 шт.
- Ванилин.
Для заварного крема:
- Желток - 4 шт.
- Сахар - 1 ст.
- Ванильный сахар - 1 пакетик.
- Мука - 50 г.
- Молоко - 500 г.
Взбить яйца с ванилином и щепоткой соли блендером, добавить муку и молоко комнатной температуры. Жарить блины на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом.
Для крема растереть желтки, сахар, добавить муку и перемешать до однородного состояния. Кипяченое горячее молоко ввести в желтковую массу, быстро размешивая. Поставить на очень маленький огонь, довести до загустения, остудить. Выкладывать блины один на другой, перемазывая каждый слой заварным кремом. Сверху украсить торт по вкусу.
Блинный торт с ягодами и творожным кремом
Для блинов:
- Молоко - 250 мл.
- Мука - 130 гр.
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 2 ст.л.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Растительное масло - 1 ст.л.
Для начинки:
- Клубника или другие ягоды - 600 гр.
- Клубничное желе - 2 упаковки.
- Творог - 600 гр.
- Ванильный сахар - 1 ст.л.
- Сахарная пудра.
- Белый шоколад - 150 гр.
- Сливки (33%) - 40 мл.
Все ингредиенты для блинов перемешать электровенчиком, оставить на 10 минут. Выпечь блины. Желе приготовить по инструкции. Ягоды (можно замороженные) положить в кастрюлю, засыпать сахарной пудрой и прогревать на маленьком огне. В горячую клубнику добавить желе и измельчить погружным блендером.
Творог, ванильный сахар и пару ложек сахарной пудры взбить блендером до однородной массы. Собрать торт, накладывая блины друг на друга. Каждый блин поочередно смазывать творожным кремом и ягодным желе. Собранный блинный торт отправить в холодильник минимум на 1 час. Для украшения белый шоколад со сливками растопить на водяной бане и покрыть верхний блин. Сверху украсить фруктами.
Шоколадный блинный торт с кремом из сливок
Для крема:
- Сливки жирностью 35% - 500 мл.
- Сахар - 1/4 стакана.
- Ванильный сахар - 1 пакетик.
- Шоколадная стружка для украшения.
Для шоколадных блинов:
- Мука - 3/4 стакана.
- Шоколад - 120 г.
- Сливочное масло - 120 г.
- Молоко - 300 г.
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 2 ст.л.
- Ванилин.
- Щепотка соли.
Сливочное масло нарезать небольшими кусочками, шоколад поломать. Поставить на огонь сотейник, растопить сливочное масло до кипения, снять с огня и добавить шоколад. Оставить на 5 минут, а потом перемешать венчиком по полного растворения и остудить. В миске перемешать муку, сахар и соль, добавить молоко, яйца и ванильный экстракт. Замесить тесто на блинчики. Добавить холодную шоколадную массу и хорошо перемешать.
Миску с тестом поставить в холодильник на 3 часа. На горячей сковородке с маслом пожарить тонкие блинчики диаметром 20 см. Для крема взбить сливки до мягких пиков, добавить сахар и ванильный экстракт и продолжать взбивать до твердых пиков. Блинчики выложить друг на друга и смазать кремом, сверху украсить шоколадной стружкой. Поставить в холодильник на 4 часа.
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