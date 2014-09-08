Почему США не предоставляют оружие Украине

Киев неоднократно запрашивал у НАТО в целом и у США в частности военную помощь, начиная с марта, устами сначала Ю.Тимошенко, затем Президента П.Порошенко в мае, затем Министра обороны и Министра иностранных дел. Составлен список потребности ВС Украины, который включает боевые самолеты F-16, средства борьбы с танками, выявления и подавления радаров ЗРК ПВО, современное стрелковое оружие. Последний раз попытка была сделана Президентом на саммите НАТО 4-5 сентября, и опять неудачно. Администрация США оружие нам не дает, размышляет и выжидает, что вызывает нешуточные эмоциональные упреки украинских политиков в адрес наших единственных друзей в конфликте с Россией. Но давайте зададим себе вопрос и попробуем разобраться, а так ли уж труслив и недальновиден Президент Б.Обама? Может быть именно украинским политикам не достает широты видения мира во всем его многообразии, способности взглянуть на нашу ситуацию глазами наших друзей, политической воли менять пока еще неблагоприятные факторы в нашу пользу. «Майдан закордонных справ» уже делал попытку в мае посодействовать власти в формировании нового видения в военно-политической сфере и, соответственно, плана действий в новых условиях, однако натолкнулся на неприятие самой идеи партнерского сотрудничества власти с гражданским сектором. Что же, значит, время еще не пришло…

А тем временем, позиция Администрации Обамы относительно предоставления военной помощи Украине, довольно четкая – никаких вооружений, только экипировка плюс, после вторжения ВС РФ 24 августа, совместные учения с миротворческим сценарием. Объемы помощи пока исключительно символические, хотя Обама оговорился, заявив, что в случае прямой военной агрессии РФ против Украины позиция США может измениться. Америка демонстрируют, что явно не готова к прямому военному противоборству с Россией на данном этапе.

Было бы несправедливо говорить, что США вообще отказываются помогать нам в военной сфере. 4 июня в Варшаве Президент Барак Обама, после предоставлений сухих пайков и экипировки военным в марте на сумму 23 млн.дол., заговорил о намерении США предоставить Украине военную экипировку на сумму 5 млн. дол. На эту сумму можно приобрести всего лишь 600 современных приборов ночного видения. Для сравнения, РФ за первые 2 месяца предоставила своим боевикам на Донбассе военного оборудования на сумму, по западным оценкам, 250 млн.дол.

В США вопрос предоставления военной помощи Украине продолжает находиться в изучении. В конце июля Пентагон собрался направить в Украину группу военных советников из Калифорнийской нацгвардии для организации программы обучения в 2015 году. Однако, несмотря на растущие призывы в Конгрессе, Пентагон заявляет, что не планирует направлять в Украину вооружения или делиться развединформацией с украинскими военными. Администрация США пока дала в этом вопросе задний ход, поскольку это втягивает США в прямое противостояние с Россией и к неуправляемой эскалации конфликта. Белый Дом решил сосредоточиться на согласовании с союзниками дальнейших экономических санкций против РФ. Почему так происходит? Нам следует понять, что для такой позиции у Администрации Барака Обамы существуют серьезные причины. Условно их можно разделить на четыре большие группы: внутриполитическая ситуация в США; отношения США со своими европейскими союзниками по НАТО; интересы США в диалоге с Россией; интересы и возможные партнеры США в самой Украине.

Позиция Администрации США Обамы, поддержанная ключевыми демократами, была изложена еще 6 мая во время слушаний в Конгрессе, и состоит в отказе предоставлять Украине вооружения по целому ряду причин, в частности, из-за желания США сохранить существующий баланс сил между РФ и Украиной, не допустить эскалации конфликта, используя преимущественно «сдерживающие» экономические санкции против Путина. Военный дисбаланс между боевыми возможностями ВС РФ и ВС Украины не так значителен, поэтому США склоняются к тактике его сохранения, не допуская эскалации. Ключом стратегии Белого Дома есть экономическое уничтожение режима Путина в стратегической перспективе, что потребует невоенных средств и времени, которого у Украины нет.

Важно помнить, что в 2012 году Барак Обама был переизбран только потому, что чутко уловил настроения своих избирателей, уставших от 13-летней войны в Ираке и Афганистане. Весной этого года Обама объявил свое кредо по конфликту в Украине: не нужно делать глупостей!, т.е. снова сделал ставку на миролюбие. Нельзя сказать, что демократы в Конгрессе вовсе равнодушны к вопросу военной помощи Украине и глубоко уверены в правильности политики сдерживания Путина через санкции. Как раз такой уверенности у них нет, поэтому растет число тех, кто поддерживает идею о военной помощи Украине, включая влиятельного сенатора Карла Левина, главы Комитета по делам ВС США. Большинство демократов, включая председателя сенатского Комитета по иностранным делам Роберта Менендеза, твердо поддерживают позицию Администрации как в Сенате, так и в Нижней палате, но эскалация агрессии России на Донбассе постепенно расширяет лагерь сторонников предоставить оружие Украине, включая того же Менендеза (его заявление от 31 августа).

Поддержка идеи предоставления вооружений Украине значительно сильнее в среде республиканцев, таких как сенаторы Марко Рубио, Джон МакКейн, Боб Коркер, Рон Джонсон и другие. В Нижней палате, которая контролируется республиканцами, также много сторонников военной помощи, и их число растет. Начиная с марта ими было внесено несколько законопроектов о предоставлении нам прямой военной помощи на сумму 100 млн.дол, средств борьбы с танками и ПВО, стрелкового оружия, обмена разведданными, а также предоставление статуса привилегированного союзника- не члена НАТО (major non-NATO ally). В нижней палате Конгресса США действует межпартийная группа поддержки Украины. 24 июля ее со-председатель, республиканец Джим Герлах, демократы Марси Каптур и Сандер Левин внесли законопроект H.R. 5190 “Закон о помощи Украине в сфере безопасности». 19 сенаторов – республиканцев лоббируют этот законопроект в Сенате, однако усилий этих политиков пока недостаточно для проведения необходимых решений в Конгрессе.

Важно учитывать и военный аспект, которые принимается в Вашингтоне во внимание. Хотя Америка превосходит РФ в сфере вооружений, существуют серьезные причины, которые не позволят любой Администрации США в обозримом будущем вступить в открытое военное противоборство с Москвой. Главная причина – Россия является ядерной сверхдержавой, а система ПРО США на сегодня не в состоянии помешать ядерному удару русских по своей территории. Численность ВС РФ не намного меньше ВС США, хотя профессионалов там, по мнению экспертов, не больше 150 тысяч. У России больше в 2,5 раза танков, самоходной артиллерии в 3,4 раза, буксируемой в 1,9, РСЗО в 4,2 раза (по данным на 2012 г.), хотя не все это вооружение находится в штате. Американские ВВС имеют двукратное превосходство по количеству боевых самолетов, но на вооружении ВВС России стоят более совершенные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и их средства ПВО достигли высокого уровня развития (ЗРК ПВО С-400 вообще не имеют аналогов в мире и превосходит Patriot). Если коротко – боевое противостояние ВС США и РФ будет значительно более кровопролитным и сопряжено со большими потерями, чем в Ираке, Ливии или Афганистане. Так что Президенту США есть о чем задуматься.

Кроме того, после 13 лет беспрерывной «войны с терроризмом» ВС США устали, вооружения изношены, военнослужащие требуют отдыха. У США нет свободных войск для отправки в Украину. Америка могла бы перебросить на помощь Украине свои ВВС при условии, что европейские союзники разрешат использовать свои базы, что далеко не факт. Для наземной войны в Украине в распоряжении командования США имеются только 173-я авиабригада в Италии, 22-1 экспедиционное подразделение морпехов в Испании, 2-й пехотный полк, «Striker» в Германии, и 82-я дивизия ВДВ в Форт Брэгг, Северная Каролина. Переброска других подразделений займет месяцы. Важно другое – американские избиратели устали от войны, и это учитывают демократы в Администрации США накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Давайте приглядимся повнимательнее к позиции демократов.

Она вкратце такова:

- Действия США в Украине не должны привести к установлению враждебных отношений с народом России, тем более к «третьей мировой войне».

- События на Донбассе имеют признаки гражданской войны, хотя и спонсированной извне. Этот аргумент остается удобным для предвыборной борьбы с оппонентами и поддерживается стойким отказом руководства Украины формально признать вооруженный конфликт с РФ с момента оккупации Крыма.

- США не имеют «жизненно важных» интересов в Украине, соответственно, нет особой нужды рисковать благополучием Америки ради защиты одной из самых коррумпированных стран Европы, длительное время занимавшей пророссийскую позицию и сейчас отказывающуюся вводить серьезные экономические санкции против РФ.

- Дипломатическое решение проблемы, пусть даже за счет признания сепаратистов участником переговоров и консервации конфликта на Донбассе на долгие годы выглядит для демократов значительно более привлекательным решением проблемы в тактической перспективе, чем прямой военный конфликт с ядерной и слабо предсказуемой Россией, которая даже не допускает мысли о своем возможном военном поражении на Донбассе.

- У США нет лишних военных ресурсов для серьезного военного конфликта с Россией. Все внимание Америки пока отвлечено на Ближний Восток, а в Европе американцы предпочитают ограничиться военным усилением стран Прибалтики и Польши как союзников по НАТО. В отношении Украине таких обязательств нет.

- Театр военных действий на Донбассе характерен тем, что его жители преимущественно твердо не поддерживают евроатлантические устремления нового правительства Украины, для них НАТО ассоциируется с образом врага. Следовательно, военная помощь будет оказываться на враждебной для США территории, последствия чего могут оказаться мало утешительными.

Америка не станет влезать в военную авантюру, тем более с ядерной Россией, если есть серьезный шанс потерпеть военное поражение. Кто поддерживает США из европейских союзников в этом вопросе? Пока никто, американские союзники в Европе также устали от войны в Афганистане и явно не готовы к новой. ЕС критически зависит от поставок российского газа, следовательно, на поддержку избирателей по этому вопросу правительства стран-членов ЕС вряд ли могут рассчитывать. В плане военных возможностей, европейцы оказались малосостоятельными и без лидерства США действовать не могут. Сюда следует добавить, что вооруженные силы главных европейских союзников США значительно ослаблены финансовым кризисом 2008-2012 гг.

Да, аннексия Крыма и скрытая агрессия России на востоке Украины насторожили США, и они проявили готовность инвестировать до 1 млрд.дол. для усиления своего военного присутствия в Восточной Европе. Обратим внимание, что эта сумма сопоставима с возможной финансовой помощью кредитами Украине, заявленной США еще в марте, но предназначена для ободрения сомневающихся союзников. Важно помнить, что НАТО играет в Европе роль «Министерства обороны», где США как «главный акционер» обеспечивает до 80% боевых возможностей блока. Поэтому любые сомнения США по поводу целесообразности военной помощи конкретной третьей стране трактуются в Европе как важный сдерживающий сигнал.

Есть еще вопросы, которые делают прямую военную помощь Украине против России в данный момент как минимум преждевременной: критическая зависимость рядя ключевых стан от российского газа пока не преодолена. Да, США и ЕС работают над этим, но потребуется еще несколько лет для полной готовности объявлять России «шах» по этому вопросу. Вот Обама и рассуждает публично о том, что пока критической необходимости в военной помощи Украине нет, где ключевым есть слово «пока».

Таким образом, стратегическая «партия» против России выглядит из Вашингтона как многоходовая и затяжная шахматная игра, рассчитанная, не на тактические быстрые победы, а на постепенный стратегический разгром. На данном этапе США и ЕС решили ударить по самому слабому месту российский экономики – по недостатку ликвидности для погашения корпоративных долгов РФ. При этом в США верят, что прямое военное противостояние с Россией, скорее всего, и не понадобится вовсе. Вот Пентагона и заявил, что «для ситуации в Украине нет военного решения».

В военно-политической сфере Россия перестала помогать США в различных горячих точках планеты, а в Сирии и Иране последние действия России только ухудшили ситуацию. Но США не торопятся порвать отношения с Россией. Причина в том, что у США и России все еще имеются совместные интересы, такие как сокращение стратегических ядерных сил, иранская ядерная программа, Афганистан. С американской стороны прослеживается отчетливое желание «не дразнить» Россию наращиванием военного присутствия на границах. Стратегией США в Украине есть поиск компромисса: «максимально помочь в военном плане Украине, но при этом не спровоцировать Россию на полномасштабный конфликт».

Однако главную проблему представляет сама Украина, которая за годы независимости проводила политику выдавливания западного бизнеса из Украины и замены его на российский. Западный бизнес ринулся в Украину после Оранжевой революции 2004 года, однако приход к власти Виктора Януковича напугал многих инвесторов. Неустойчивый бизнес-климат заставил даже Торговую палату США-Украина покинуть страну в 2010 году. По словам главы Палаты Майкла Пехони (Michael Pechony), Янукович заставлял каждый доходный бизнес в Украине отдавать часть акций или наличные деньги правительству либо нести уголовную\ административную ответственность за надуманные нарушения. Крупные корпорации имели возможности противостоять ей, но мелкие компании покинули рынок. Во времена Януковича Chevron, имеющая наибольший интерес в Украине, подписала в 2013 году газовый контракт на $10 млрд, Royal Dutch Shell подписала крупный нефтяной контракт, но они расследуется в ВРУ на предмет законности и наличия признаков коррупции. Пока что ситуация в сфере бизнеса кардинально не изменилась, а американские компании понесли в Украине значительные потери. Следовательно, у Президента Барака Обамы нет серьезной поддержки своей новой украинской политики со стороны американского бизнеса.

Другой проблемой остается ненадежность политиков Украины. Лакмусовой бумагой тут является вопрос экономических санкций, особенно в сфере ВПК: ключевые предприятия ОПК Украины, несмотря на российскую агрессию и указ Президента Украины о прекращении ВТС с РФ, продолжают отгружать военную продукцию российским предприятиям. «Майдан закордонних справ» получил заверения от Госслужбы экспортного контроля Украины об отзыве всех разрешения на экспорт военной продукции в РФ, однако отсутствие подтверждения этого со стороны самих предприятий и, главное, отсутствие протестов со стороны России о нарушении оплаченных авансом контрактов заставляет усомниться в эффективности запрета. Это обстоятельство напрямую противоречит не только духу создаваемого военного сотрудничества Украины с США, но и букве и духу Соглашения об ассоциации с ЕС, а также уже введенным санкциям наших партнеров. Украина давно известна в США как пророссийская, псевдодемократическая страна с неэффективной экономикой, непатриотичными и жуликоватыми политиками. Ведь не выполнено ни одно из требований Майдана, включая люстрацию скомпрометировавших себя чиновников и политиков, не наказаны виновные в жертвах на Майдане.

Проблемой США в Украине остается отсутствие надежных партнеров даже для среднесрочной политики, поскольку передача современного оружия – дело довольно щепетильное. Тут можно выделить как минимум две проблемы:

- Украинская политическая элита и государственный аппарат, включая силовой блок, остаются ослабленными российской агентурой, которая продолжает подрывать боеспособность украинских силовиков. Это создает серьезный риск того, что переданное Украине вооружение может оказаться в руках противника. Опасение нешуточное и может привести к громким дипломатическим скандалам, скажем, на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. Ведь вопросы контрразведовательной защиты Вооруженных Сил остаются исключительно в компетенции Украины.

- Возврат к Конституции 2004 года превратил страну в парламентско-президентскую, что несколько меняет для наших друзей понимание того, кто есть их партнеры. Президент Петр Порошенко пока кажется надежным партнером, именно он отвечает за сектор обороны и безопасности. Но значительные рычаги власти в государстве теперь вне его контроля, а именно в правительстве и в ВРУ, а там ситуация сложная. Факторов тут несколько, но мы остановимся только на тех, которые имеют значение для наших американских друзей:

ВРУ контролируется Батькивщиной, УДАРом, Свободой и осколками ПР (группы «Экономическое развитие» и «Суверенная европейская Украина»), но правительство сформировано только из представителей Батькивщины, Свободы и некоторыми представителями Майдана, чем заложена основа для неустойчивости правящей коалиции.

Батькивщина сама с мая разрывается в противоречиях: группа Тимошенко подрывает авторитет Президента и критикует правительство, а группа Турчинова-Яценюка наоборот поддерживала последнего, что привело к расколу фракции. Основным оппонентом законодательных инициатив правительства оказались бывшие регионалы из коалиции, а не оппозиция. Накануне перевыборов стремительно набирает поддержку популистская сила «Радикальная партия» Ляшка – троянский конь регионалов в новой Украине, но также рекрутирующим в свой список представителей «демократического» лагеря.

В условиях войны, нестабильной коалиции и саботажа большей части парламента Президент стремится усилить свои полномочия, даже выходя за рамки конституционных полномочий, в частности в вопросе состава правительства. Но у него далеко не все получается. В США хотели бы видеть постепенное, но неумолимое укрепление в Украине «лагеря демократических сил» в парламенте, усиление единства усилий президента – правительства – парламента с поддержкой гражданского сектора в условиях российской агрессии, наступательную маргинализацию пророссийских сил на организационном и идейном уровнях. Это существенно развеяло бы существующие сомнения на Капитолийском холме, в Белом доме и в Пентагоне относительно передаче Украине современного оружия.

Пока для США неутешительные выводы состоят в следующем:

- Украинская «про-демократическая» элита даже в условиях войны продолжает играть на внутренних противоречиях при сохранении прежнего уровня коррупции, чем снижает способность поддерживать экономику страны на плаву и реализовывать вразумительную стратегию ведения войны.

- Результат вроде бы разумной и логичной попытки пропрезидентских сил переформатировать парламент для взятия его под контроль, может оказаться авантюрой с неудачным результатом. Торопливый ребрендинг партии «Справедливость» в БПП (Блок Петра Порошенко) при первоначальном отказе ключевых союзников УДАР и групп Тимошенко и Турчинов-Яценюк «влиться» в этот проект (позднее УДАР изменил позицию) указывает на высокую вероятность такого варианта. Кроме того, большая часть политиков рискует забросить неотложные вопросы безопасности страны в условиях эскалации войны с РФ и полностью сфокусироваться на собственной предвыборной компании.

- Ключевые лица в нынешнем правительстве могут быть заменены на другие малоизвестные и даже одиозные из БПП (Солидарность + УДАР) по опыту выборов в Киевский горсовет в мае. БПП хотя и имеет высокий рейтинг по социальным опросам, но продолжает оставаться «темной лошадкой», популярность которой напрямую зависит от количества ошибок, допущенных самим «ПП», а они уже имеют место.

- Уже сейчас ясно, что выборы по старым правилам лишь незначительно изменят палитру в новом составе ВРУ и вряд ли решат проблему очищения власти от коррупционеров и предателей, поскольку значительная часть регионалов и некоторые коммунисты все равно пройдут в новый состав либо по одномандатным округам либо по спискам «демократических» сил или «троянского коня» Ляшка.

Глядя на все это из Вашингтона, получается следующая картина:

- Президент Порошенко с урезанными полномочиями не имеет четких перспектив относительно усиления собственной поддержки в новом парламенте: группа Тимошенко продолжит оставаться главным критиком Президента, союзник Президента ВО «Свобода» оказался на грани проигрыша выборов. Есть еще демократические силы, такие как «Гражданская позиция» Гриценко, но ее шансы самостоятельно попасть в ВРУ шаткие. На кого ставит Порошенко? На проект БПП, поддержанный союзниками только частично, но имеющий высокий рейтинг или на отколовшуюся часть регионалов, которые пройдут в парламент по спискам Радикальной партии, БПП, УДАР и по одномандатным округам? Ясно одно – развал коалиции проявил раскол в лагере «демократических сил», который только усугубляется такими инициативами Президента, как последнее прекращение огня в зоне АТО.

- Новый состав парламента будет более чем наполовину состоять из нынешних депутатов, в том числе регионалов и коммунистов. Президенту придется и дальше с ними договариваться и искать компромиссы, а это означает, что коррупционные схемы будут и далее доминировать в повестке дня украинских политиков вместо заботы об укреплении обороны страны. Про силу регионалов говорит принятие закона в ВРУ о СЭЗ в Крыму, который прямо противоречит национальным интересам Украины.

- В Украине появился новый непредсказуемый фактор – это Майдан и его представители, которые пока успешно проходят боевую подготовку в добровольческих батальонах Нацгвардии и ВС в зоне АТО. Однако к осени на волне ошибок руководства по ведению АТО в аккурат под выборы они могут вернуться в Киев и возмутиться тем, что большинство требований Майдана так и осталось не выполненными. Тем более, что требование Майдана создать правовые условия для участия его представителей в выборах самостоятельно или по списку БПП будут преимущественно проигнорированы.

- Судя по списку потребности в военной помощи, составленному Генеральным штабом ВСУ еще в июне, военное командование Украины, по мнению сотрудников Пентагона, не имеет четкой стратегии эффективного противоборства с Россией. К тому же в руководстве ВС Украины продолжаются факты предательства, широко освещаемые в прессе и проводящие к значительным людским жертвам, а усилия по противодействию им остаются только словами. Именно поэтому американские военные считают, что Украине нужно не оружие, а долгосрочные программы реформирования ВС. Значительная часть уже предоставленной помощи как раз на это и нацелена.

Что делать политикам в Вашингтоне в этой ситуации? Благоразумно выжидать, не допуская полного коллапса нашего государства финансово и в военной сфере, но ровно настолько, чтобы не спровоцировать полномасштабную российскую агрессию. Вопрос военной помощи США напрямую связан с тем, кто станет основным партнером США в новом раскладе политических сил Украины после выборов в ВРУ, и какие у этих лиц будут реальные полномочия, а также от стабильности и патриотичности власти в Украине. Важно понимать, что причины, которые удерживают Администрацию США от прямой военной помощи Украине, условно делятся на те, на которые украинские политики не могут влиять, и на те, на которые могут влиять. Хорошей новостью для нас есть то, что подпадающих под наше влияние причин больше, а значит, ключи от вопроса будут ли США и их союзники в Европе помогать Украине в военной сфере лежат в руках украинских политиков.

Алексей Куропятник, «Майдан закордонних справ»