The Guardian: Это может не подходить Путину, но русскоязычные прибалты – не жертвы

Об этом пишет Рафаэль Бер в своей статье, опубликованной на сайте The Guardian.

В день, когда Россия аннексировала Крым, старый друг в Санкт-Петербурге написал мне, чтобы извиниться. «Мне очень жаль, что моя страна сошла с ума», писал он. Этой дружбе 20 лет. Поразительно, когда я был студентом в беспорядочные дни президентства Бориса Ельцина и менялся, когда, в качестве иностранного корреспондента, я наблюдал, как Владимир Путин навязывает порядок – такой, который превратил моего друга в либерального диссидента и который заставляет меня сейчас не публиковать его имени.

Он является частью поколения перестройки, рожденный слишком поздно, чтобы проникнуться духом советского патриотизма, но достаточно взрослый, чтобы помнить, как старая кремлевская пропаганда выглядела по телевидению и быть в отчаянии, видя, что она возвращается.

Россия не единственная бывшая коммунистическая страна в Восточной Европе, которая завалила переход к демократии, но она самая большая и самая опасная. Повезло бывшим членам Варшавского договора, которые вступили в НАТО и ЕС; процесс, требовавший политических, экономических и социальных реформ, которые, не будучи панацеей, сработали лучше для тех стран, которые их попробовали, чем для тех, которые не стали.

Такую щедрость разделили многие этнические русские, которые оказались в Прибалтике, и которым было отказано в полном гражданстве их новой страны пребывания. Сложность вступления в НАТО и ЕС заставила национальные правительства предоставить этим меньшинствам основные права и разработать пути для интеграции. Региональные эксперты уверенно предсказывали этническую войну по модели Боснии. Но этого не произошло.

Читайте такжеThe Washington Post: Москва пересматривает военную стратегию в ответ на намерение НАТО принять новый план готовности к действиюЯ отметил этот случай, потому что тяжелое положение русскоязычных людей в Украине является главным аргументом, оправдывающим интервенцию Кремля, который якобы защищает свою этно-лингвистическую диаспору от чудовищных фашистов в Киеве. Я жил в Риге, когда Москва угрожала такой же риторикой Латвии и Эстонии. Я также не сомневаюсь, что если бы Латвия и Эстония сейчас не были защищены НАТО, то они тоже стали бы объектами агрессивных территориальных претензий Путина.

Процесс вступления в ЕС имеет жизненно важное значение, когда дело дошло до помещения гуманных законов в существующее законодательство и обучение государственных служащих в рамках демократической государственности. Был очевидный экономический интерес в присоединении к Брюссельскому клубу. Но для тех стран, которые граничили с Россией, принятие в НАТО стало большим призом. Это были густые черные чернила, которые сделали границы их суверенитета постоянными, но Москва явно верила, что они нарисованы карандашом, и их можно стереть.

Было много желающих отказать прибалтам в этой безопасности. Аргумент был похож на сегодняшние призывы к усмирению российских аппетитов в отношении Украины: Запад, легкомысленный из-за триумфа в холодной войне, провоцирует медведя размещая свою организацию на границах его берлоги, не оставляя ему другого выбора, кроме как наброситься. Существует зерно истины и капля заблуждения на этот счет. Москва никогда не нуждалась в малейшей провокации, чтобы подорвать суверенитет и жизнеспособность соседних государств, чью легитимность она всегда отрицала. Однако, она отступила, когда Запад дал понять, что считает восточные зарождающиеся демократии друзьями. Друзьями, которых они будут защищать.

Читайте такжеBloomberg: Новые угрозы дают Обаме шанс подтолкнуть НАТО к действиюЗападный энтузиазм по поводу февральского Майдана и желание сотрудничать с новой властью в Киеве были расценены Кремлем как враждебный акт. Прецеденты 20 последних лет подразумевают, что страна, которая проводит реформы в сотрудничестве с западными институтами, будет гораздо более стабильной и процветающей. И это было бы хорошо не только для Европы и Украины, но и для России. Напротив, страна, которая попадает под опеку России, становится более коррумпированной и дисфункциональной, что ужасно для людей, которые там живут и даже не хорошо для России. Это порочность позиции Путина. Украина, которой позволено развиваться без танков Путина на своей земле, по-прежнему будет необходима в географическом, языковом и историческом плане, как партнер и проводник российских экономических интересов. Нынешняя политика Кремля указывает на превосходство параноидального милитаризма над экономическим развитием внутри России, а также Украины.

В Британии не так много тех, кто верит в добрые намерения Запада. С одной стороны, есть тенденция Ukip (Партия независимости Соединенного Королевства), которой придерживаются многие тори, и которая вызывает такую ненависть к Брюсселю, что они готовы рассматривать амбиции ЕС на партнерство с Украиной с точки зрения Путина – как захват территории. С другой стороны, есть понимание того, что западная поддержка может послужить расколу между славянскими братскими народами. Это стремление частично проступает из привычки противиться всему, что содержит имперское дуновение западного высокомерия (я боюсь, оно также содержит странную мышечную память о коленопреклонении перед дружественными Кремлю аргументами). Как будто зацикленное на собственных интересах изложение Москвой истории для оправдания захвата частей территорий других стран - что-то иное, чем империализм.

Что касается прав россиян и русскоязычных граждан в странах-кандидатах – это было именно НАТО настолько же, если даже не больше, чем ЕС, кто в странах Балтии настоял на либерализации реформы как условии для членства. Причина этому была проста: нейтрализация межэтнической напряженности в странах Балтии подходила практичным интересам Запада. Большое количество несчастных россиян без гражданства внутри страны НАТО было явно плохой идеей, и правительствам в Риге и Таллинне пришлось немало потрудиться, чтобы убедить Вашингтон, что они могут решить проблему. Американские советники приезжали в регион и рассказывали неудобную правду о необходимости в политиках-националистах для того, чтобы исправить их озлобленное отношение к меньшинствам, о том, что нужно перестать воспринимать себя как жертв и начать вести себя как ответственные правительства. Неудобным фактом для защитников Кремля сегодня является то, что НАТО – друг для россиян и русскоязычного населения в восточной Европе.

Проблема не исчезла, и до сих пор есть обиды из-за гражданства, но русскоязычные прибалты – это не преследуемое меньшинство, которое страдает от режима апартеида, как это показывает Кремль. Их права и перспективы неизмеримо лучше, чем, если бы они были невольными субъектами каких-то придуманных Кремлем сепаратистских банановых республик. Именно благодаря НАТО, они избавлены от такой судьбы. Восточным украинцам так не повезло.