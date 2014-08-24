Турчинов надеется, что в Донецкой и Луганской областях удастся провести выборы

Об этом он сказал в интервью на ”5-м канале”, отвечая на вопрос о возможности проведения парламентских выборов в оккупированном Крыму и в зоне проведения антитеррористической операции.

”На оккупированной территории, в Крыму, безусловно, проведение выборов будет невозможным”, - сказал спикер и добавил, что и закон об оккупированной территории не предусматривает возможность проведения выборов во время оккупации.

”Безусловно, именно пропорциональная составляющая будет представлять все регионы, в том числе и Крым. У нас на сегодня 50% парламента будет избираться именно по партийным спискам”, - отметил Турчинов.

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Относительно проведения голосования в зоне АТО он выразил надежду, что ”в октябре или эта зона будет ликвидирована, или она будет сведена к минимуму”.

”Именно там, где могут происходить боевые действия, мы, и как раз для этого также нужны технические изменения в избирательное законодательство, мы могли бы изменять конфигурацию округов, где могли бы собираться окружные комиссии для того, чтобы центры окружных комиссий не совпадали с центром проведения боевых действий”, - сказал спикер и выразил надежду, что ”в октябре большинство мажоритарных округов в Донецкой и Луганской областях смогут провести честные и прозрачные выборы”.

Отвечая на вопрос относительно возможного отсутствия в парламенте нескольких десятков депутатов, Турчинов отметил, что ”может быть, что около 20 депутатов не будут избраны в парламент”.

”Но конституционное большинство, две трети парламента, будут работать, и это главный признак дееспособности Верховной Рады”, - сказал Турчинов и подчеркнул, что парламент в таком случае считается легитимным.