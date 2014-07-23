Из Харькова в Нидерланды вылетел самолет с 16 телами погибших пассажиров “Боинга”

Как передает корреспондент УНИАН, самолет взлетел в 11.57.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-офицер нидерландской полиции Эстер Набер, самолет отбыл в город Эйндховен. На его борту находятся 16 тел погибших в авиакатастрофе.

Сегодня планируется отправка еще одного самолета, который доставит в Эйндховен еще 24 тела погибших.

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Читайте также"Черные ящики" с малазийского Boeing-777 доставили в ВеликобританиюКак сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.