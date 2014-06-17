Рада просит международные журналистские организации дать оценку информационной агрессии России

Верховная Рада Украины приняла постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к Международной федерации журналистов, Европейской федерации журналистов, Ассоциации европейских журналистов, международной организации «Репортеры без границ», Международному олимпийскому комитету в связи с информационно-психологической агрессией, осуществляемой средствами массовой информации Российской Федерации против Украины" (регистрационный № 4026).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 народных депутата из 321, зарегистрированного в сессионном зале.

ВР обращается к этим организациям, чтобы противодействовать информационным провокациям и непроверенным данным, которые распространяются через средства массовой информации Российской Федерации, чтобы обеспечить информирование мировой общественности о реальном положении в Украине.

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ВР просит обратиться с призывами к российским журналистам относительно соблюдения правил журналистской этики и профессии, а также рекомендовать представителям средств массовой информации подавать достоверную, объективную и проверенную информацию.

ВР также обращается к Международному олимпийскому комитету относительно оценки высказываний и сообщений российских СМИ об украинской биатлонистке, чемпионке Олимпийских игр в Сочи, чемпионке мира по биатлону Елене Пидгрушной, дискредитирующих олимпийское движение.

ВР призывает продемонстрировать солидарность с украинским народом в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

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В постановлении указано, что со стороны Российской Федерации ведется скоординированная и целенаправленная информационная война против Украины. В частности, с целью манипулирования общественным сознанием в Украине и за ее пределами через российские средства массовой информации распространяется недостоверная, неполная и предвзятая информация об Украине.

«Ключевыми задачами такой информационно-психологической операции являются: деморализация населения Украины, личного состава Вооруженных Сил Украины, а также побуждение их к государственной измене и переходу на сторону противной стороны, формирование у граждан Украины и России искаженного видения происходящих событий, а не их истинных причин и последствий, - отмечается в документе. - При этом используются все методы информационно-психологической борьбы - от размещения тенденциозной информации и полуправды до неприкрытой лжи».