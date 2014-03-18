Обама предлагает лидерам G7 обсудить 24 марта дальнейшие действия по Украине - СМИ

Об этом пишет газета «Вашингтон пост» на своем сайте.

Пресс-секретарь Обамы Кейтлин Хэйден рассказала, что Белый дом предлагает в кулуарах саммита по ядерной безопасности, который состоится на следующей неделе, 24 марта, в Гааге (Нидерланды), обсудить дальнейшие шаги «G-7»в ответ на действия России в отношении Украины.