Обама предлагает лидерам G7 обсудить 24 марта дальнейшие действия по Украине - СМИ
16:46, 18 марта 2014Политика
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Президент США Барак Обама предлагает лидерам G7 обсудить на следующей неделе дальнейшие шаги относительно Украины.
Обама предлагает лидерам G7 обсудить 24 марта дальнейшие шаги по Украине - СМИ / Reuters
Об этом пишет газета «Вашингтон пост» на своем сайте.
Пресс-секретарь Обамы Кейтлин Хэйден рассказала, что Белый дом предлагает в кулуарах саммита по ядерной безопасности, который состоится на следующей неделе, 24 марта, в Гааге (Нидерланды), обсудить дальнейшие шаги «G-7»в ответ на действия России в отношении Украины.
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