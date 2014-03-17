США ввели санкции против российских чиновников

Среди граждан РФ, против которых введены санкции США, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, советник президента РФ Сергей Глазьев, помощник президента Владислав Сурков, депутаты Госдумы Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, член Совета Федерации Андрей Клишас, передают РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Читайте такжеЕС утвердил санкции для чиновников из Украины и России

Санкции вводятся в качестве ответа на оккупацию РФ Крыма. Фигурантам списка будет запрещен въезд в США, их активы и собственность будут блокированы.