США ввели санкции против российских чиновников
16:02, 17 марта 2014Политика
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США ввел санкции против российских чиновников и военных. Фигурантам списка будет запрещен въезд в США, их активы и собственность будут блокированы.
США ввели санкции против российских чиновников
Среди граждан РФ, против которых введены санкции США, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, советник президента РФ Сергей Глазьев, помощник президента Владислав Сурков, депутаты Госдумы Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, член Совета Федерации Андрей Клишас, передают РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
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Санкции вводятся в качестве ответа на оккупацию РФ Крыма. Фигурантам списка будет запрещен въезд в США, их активы и собственность будут блокированы.
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