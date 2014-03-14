КС признал неконституционным референдум в Крыму

Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление Верховной Рады АР Крым "О проведении общекрымского референдума".

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения КС объявил сегодня. Читайте такжеВерховной Раде Крыма выдвинули ультиматум Рассмотрение дела происходило по конституционному представлению исполняющего обязанности Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова и конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления.

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