Конституционный суд в 17.00 вынесет решение о правомерности крымского референдума

Сегодня, 14 марта, Конституционный суд Украины обнародует решение по делу по конституционному представлению исполняющего обязанности Президента Украины, председателя Верховной Рады относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховного Совета Автономной Республики Крым „О проведении общекрымского референдума“ от 6 марта 2014 года и конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) этого постановления.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, начало заседания – в 17.00.