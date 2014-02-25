ГПУ сегодня оформит документы о возбуждении дела в отношении Януковича – Кошулинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-спикер Руслан Кошулинский сказал в комментарии журналистам.

Кошулинский отметил, что наиболее интересным вопросом является распоряжение следователя прокуратуры относительно взятия под стражу.

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“Это высшие должностные лица, начиная от Януковича и заканчивая руководителями ниже... его окружения”, - отметил он.

“Только что я был на телефонной связи с генпрокурором, который подтвердил, что эта информация сегодня — это уже будет официальный документ о возбуждении дела”, - сказал он.

На уточнение, идет ли речь о возбуждении дела в отношении Президента, он сказал: “Да”.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

Этим постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

24 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в отношении Януковича возбуждено уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в розыск.