В Харькове "титушки" штурмуют ОГА, в которой закрылись "майдановцы" - журналист
02:08, 23 февраля 2014Политика
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В Харькове около сотни человек со взрывпакетами и битами атакуют "майдановцев", которые закрылись в здании ОГА
Об этом соощил в Facebook журналист Зураб Аласания.
"Майдановцев мало, они закрылись в здании ОГА. Около сотни титушек атакуют, взрывпакеты и биты", - написал он.
По его словам, присутствующая милиция не реагирует на происходящее должным образом.
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