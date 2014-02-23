В Харькове "титушки" штурмуют ОГА, в которой закрылись "майдановцы" - журналист

Об этом соощил в Facebook журналист Зураб Аласания.

"Майдановцев мало, они закрылись в здании ОГА. Около сотни титушек атакуют, взрывпакеты и биты", - написал он.

По его словам, присутствующая милиция не реагирует на происходящее должным образом.