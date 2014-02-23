В Харькове "титушки" штурмуют ОГА, в которой закрылись "майдановцы" - журналист

02:08, 23 февраля 2014
Политика
1

В Харькове около сотни человек со взрывпакетами и битами атакуют "майдановцев", которые закрылись в здании ОГА

Об этом соощил в Facebook журналист Зураб Аласания.

"Майдановцев мало, они закрылись в здании ОГА. Около сотни титушек атакуют, взрывпакеты и биты", - написал он.

По его словам, присутствующая милиция не реагирует на происходящее должным образом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter