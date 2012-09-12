Язык стал региональным в Днепропетровске

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения проголосовало 80 депутатов из 100 присутствующих в зале.

В решении горсовета, в частности, говорится о применении в работе, делопроизводстве, документообороте, переписке наравне с государственным языком русского языка.

«Использовать в работе конференций, собраний и официальных сборов, кроме государственного языка, русский язык. В случае необходимости обеспечивать соответствующий перевод», - говорится в решении Днепропетровского горсовета.

Комментируя принятие этого решения, Днепропетровский городской голова Иван Куличенко заверил журналистов, «что все документы, акты, решения горсовета и в дальнейшем будут публиковаться на украинском языке».

В то же время, по его словам, в случае необходимости они будут дублироваться на русском по требованию организаций и заведений, в частности детсадов, школ и т.п.

«Бюджетных расходов на реализацию положений закона о языках не предусматривается, у нас документооборот ведется в электронном виде. Несложно будет работникам за ту же зарплату перевести документы на русский язык», - сказал И.Куличенко.

По словам И.Куличенко, в Днепропетровске ни государственный, ни русский язык «не притеснялись раньше».