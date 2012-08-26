У Тимошенко думают, что Евросуд признает нарушение ее прав по 4 статьям

17:53, 26 августа 2012
Политика
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Защита Юлии Тимошенко надеется на удовлетворение Европейским судом по правам человека жалобы экс-премьер-министра на нарушение четырех статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По словам Власенко, прогнозировать решение Европейского суда значительно легче, чем украинских судов

Об этом заявил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

«28 августа будет рассматриваться нарушение четырех статей Европейской конвенции по правам человека по делу Юлии Тимошенко. Речь идет о 3 статье - это жестокое обращение, 5 статье - незаконность задержания и содержания под стражей. Эта статья будет рассматриваться вместе со статьей 18, которая предусматривает политические мотивы преследования и статья 8 - вмешательство в личную и частную жизнь», - заявил он Тиждень.ua.

В то же время, по его словам, жалоба о незаконности приговора по газовому делу относительно Тимошенко во время этого слушания Евросуда рассматриваться не будет.

«К сожалению, статья 6 на заседании 28 августа рассматриваться не будет. Это обусловлено тем, что нет решения Высшего специализированного суда (в газовом деле - Ред.). Возможно, мы выйдем на эти вопросы во время вопросов судей, возможно нет. Во втором случае это означает, что наша жалоба в части нарушений статьи 6 будет рассматриваться отдельно. Но жалоба эта есть, она оформлена и не требует дополнительных дополнений», - пояснил защитник.

По его словам, прогнозировать решение Европейского суда значительно легче, чем украинских судов. «У нас достаточно доказательств, подтверждающих нарушения по заявленным четырем статьям. И ожидаем, что будет признано нарушение украинскими властями этих статей в деле Тимошенко. И это означает, что будет юридически признан факт политического преследования Тимошенко», - добавил защитник.

Власенко также отметил, что денежная компенсация по решению Евросуда его подзащитную не интересует. «Нас компенсации в этом деле не интересуют. Вопрос не в том, чтобы получить 5-10 тыс. евро компенсации. Важно юридически установить, во-первых, что Юлию Тимошенко абсолютно незаконно с нарушениями украинского и международного законодательства арестовали и до сих пор держат в тюрьме. Во-вторых, установить, что то, что происходит в Украине по делу Тимошенко, - это не уголовное преследование, это политические репрессии», - подытожил он.

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