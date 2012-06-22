Европейский суд рассмотрит дело Тимошенко 28 августа
13:53, 22 июня 2012Политика
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Европейский суд по правам человека рассмотрит дело экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко 28 августа.
Тимошенко обратилась в суд почти год назад
Об этом УНИАН сообщил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.
По его словам, обращение Ю.Тимошенко в суд касается нарушения базовых статей Европейской конвенции по правам человека.
В то же время С.Власенко заметил, что заседание Евросуда является довольно коротким и проходит в течение одного дня. «Решение может быть принято как в течение одной недели, так и на протяжении месяца», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, обращение Ю.Тимошенко в Европейский суд было направлено еще в августе 2011 года.
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