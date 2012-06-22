Европейский суд рассмотрит дело Тимошенко 28 августа

Об этом УНИАН сообщил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

По его словам, обращение Ю.Тимошенко в суд касается нарушения базовых статей Европейской конвенции по правам человека.

В то же время С.Власенко заметил, что заседание Евросуда является довольно коротким и проходит в течение одного дня. «Решение может быть принято как в течение одной недели, так и на протяжении месяца», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, обращение Ю.Тимошенко в Европейский суд было направлено еще в августе 2011 года.