Луценко подозревает, что власть сильно обиделась

Бывший министр внутренних дел Украины ЮРИЙ ЛУЦЕНКО не исключает новых уголовных дел и сроков.

Об этом он сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№ 36 от 5 марта).

«Подозреваю, что власть сильно обиделась на мои, как всегда, жесткие оценки, высказанные в последнем слове», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

На вопрос о возможном месте отбывания срока он ответил: «Думаю, что после апелляции меня отправят в колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов в Черниговской области». «Не знаю, какие там условия и как меня встретят те, кто был осужден по материалам Службы внутренней безопасности МВД. Буду жить, как все, и постараюсь остаться человеком», - добавил бывший министр внутренних дел.

Отвечая на вопрос, оставалась ли у него надежда на оправдание в суде, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Я хорошо знаю характеры и заказчика, и исполнителей расправы надо мной. В первый месяц заключения они получали кайф даже от просмотра записей видеонаблюдения в моей камере. Поэтому иллюзий у меня не было».

По его словам, «родные, правда, верили в чудо гуманизма до последнего. Поэтому я переживал только за то, чтобы они выдержали удар и своими эмоциями не доставили радость врагам».

На вопрос, что означает для его семьи конфискация имущества, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «На мне числится небольшой банковский счет с еще советским вкладом и часть родительской квартиры в Ровно». По его словам, после суда жене позвонили знакомые и сообщили, что ветераны МВД приняли решение оплатить так называемые «убытки от проведения преступных торжеств» ко Дню милиции.

«Сейчас я думаю над этим предложением. С одной стороны, я считаю безумным рассматривать выполнение указа Президента о Дне милиции как преступление. Тем более что Министерство юстиции четко разъяснило, что термин "святкові заходи", которые запретил на время финансового кризиса Кабинет министров, законодательством не определен. Да и Госказначейство утверждает, что все платежи были законными», - подчеркнул экс-министр.

При этом он отметил, что ему «приятен этот жест солидарности людей, с которыми и для которых я работал, тем более что выплатить такую сумму своими силами я не могу».

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что после выступления на судебных дебатах и последнего слова «чувствовал, что высказал веские юридические доказательства невиновности и понятные политические причины происходящей расправы над оппозицией». «Я не пошел на поводу у шулеров из Генпрокуратуры, которые демонстрировали готовность смягчения наказания, если я хоть чуть-чуть прогнусь. Достаточно было не критиковать лично ЯНУКОВИЧА, не называть правящую семью мафией и т.д. Достаточно было не признать вину, а хотя бы промолчать на ложь Рената КУЗЬМИНА о том, что я ее частично признал. Этого удовольствия я им не доставил», - сказал он.

По словам экс-министра, он ощущал поддержку людей - «и соратники, и арестанты, и конвой, и персонал СИЗО без лишней патетики твердо жмут мне руку».

«Не скрою, после суда спал плохо. Было чувство обиды и даже злости. Но уже на второй день я это преодолел. Стараюсь думать о позитиве и предлагать его окружающим», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.