Newsweek об Украине: от житницы Европы до разрушенной экономики

Украинцы предпочитают реальную демократию, какой бы беспорядок в ней не царил, а не поверхностно стабильный образец авторитарного капитализма соседей... Приглушенная реакция Киева на протесты делает Украину больше похожей на охваченную забастовками Францию, чем на Россию, где попыткам протестовать мешали спецотряды милиции, а служба безопасности снимала демонстрации на камеры...

Президент Украины когда-то считался героем. Сегодня его страна соскользнула в хаос и отчаяние, пишет Newsweek от 14 марта 2009 года.

В одну из холодных ноябрьских ночей 2004 года Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко стояли перед одетой в оранжевые цвета толпой на Майдане Независимости в Киеве и обещали своим сторонникам яркий новый мир. Он говорил о новой Украине, которая будет ориентироваться на Европейский Союз, а не на Москву, свободной от фальсификации выборов на российский манер и кумовского капитализма, со свободной прессой, свободными выборами и прозрачными рынками. “У меня сердце разрывается, когда я вижу, как власть грабит страну", – говорил Ющенко перед полумиллионом людей, смело протестовавших против коррумпированного старого режима под ледяным дождем. „Европа показала нам, чего можно достичь благодаря солидарности, толерантности и взаимопониманию.” Новую Украину, продолжал он „будут уважать и Восток, и Запад.”

Через пять лет обещания Оранжевой революции звучат как пустые. Демократия, безусловно, процветает, но вместо стабильности и благосостояния оранжевые революционеры и их западные ценности принесли только хаос и несчастье. Годы после исторической речи Ющенко отмечены нестабильными политическими коалициями и непрерывным противостоянием между Ющенко (ныне Президентом) и Тимошенко (ныне премьер-министром). Рейтинг Ющенко в 2,7% может сделать его самым непопулярным лидером в мире. Украине и ее лидерам не доверяют возможные европейские союзники, а их большой сосед на востоке продолжает наблюдать за ней высокомерным взглядом империи. Между тем обещанный свободный рынок забил Украину до полусмерти. С 2000 года средний ежегодный рост составлял 7%, но по данным агентства Standard’s & Poor’s ожидается, что в 2009 экономика страны сократится на 20%, что сделает Украину наибольшей жертвой экономического спада в развитом мире. Некоторые аналитики опасаются, что слабая банковская система страны также может обвалиться, уничтожив сбережения и еще больше осложнив процесс восстановления.

С одной стороны, экономический спад в Украине не имеет отношения к провалам власти. Свыше 40% экономики зависят от экспорта алюминия и стали, что является наследием централизованного планирования советской эры. В условиях глобального спада спрос и цены на металл упали на 50%, разрушая экспорт Украины. Но плохое лидерство значительно ухудшило дело. Павлинус Кучинас, региональный аналитик Oxford Business Group, говорит, что Украина получила „худший из видов демократии”, преисполненный популизма и бизнес-интересов. Действительно, все высшие политические лидеры имеют сомнительные связи с украинскими олигархами, часто кажется, что их больше интересует, как забрасывать друг друга обвинениями в коррупции, а не решать проблемы страны. „Это все тактика, а не стратегия, – говорит Кучинас. – Все ищут краткосрочные преимущества...”

Избиратели воспринимают Ющенко хуже других, о чем свидетельствуют рейтинги его популярности, разочарование пережили даже много из его самых стойких сторонников. Сергей Терехин, бывший министр экономики и давний личный друг Президента, вспоминает, как они часами говорили о реформировании и демократизации Украины, но вместо того, чтобы довести все до конца, Ющенко в 2005 г. был в ссоре с Тимошенко и отправил в отставку ее правительство. Многие сегодня считают, что он все время проводит, пытаясь защитить бизнес-интересы своих союзников, а не управляя страной. „Ни одна наша мечта не сбылась", – говорит Терехин.

Яркой иллюстрацией ненадлежащего управления Ющенко страной стало решение вопроса импорта в страну природного газа, который удовлетворяет 70% энергетических потребностей страны. Государственная газовая компания „Нафтогаз Украины” продает потребителям газ по ценам, ниже рыночных, а государство покрывает разницу, что составляет большую нагрузку на государственный бюджет. С долгами свыше $3,5 миллиардов и ожидаемыми потерями в этом году в размере еще $3,5 миллиардов Нафтогаз едва насобирал достаточно денег, чтобы оплатить в прошлом месяце счета своему основному поставщику – российскому энергетическому гиганту Газпрому. Если бы убрать субсидии и заставить украинских потребителей (включая предприятия, принадлежащие олигархам) платить полную цену за газ, это дало бы Украине возможность сбалансировать свой бюджет, но и Ющенко, и Тимошенко пока воздерживаются от такого непопулярного среди избирателей шага. Еще хуже, Ющенко отказался позволить прямую оплату между украинской газовой монополией и Газпромом, что давало бы им возможность избавиться от непрозрачного посредника “РосУкрЭнерго” – компании, которая частично принадлежит давнему стороннику Ющенко Дмитрию Фирташу. „Ющенко был отцом схемы “РосУкрЭнерго”, но он лгал всем, и сам запутался в этой лжи", – говорит Михаил Погребинский, политический аналитик, работающий на противников Ющенко.

С таким количеством признаков расстройства нормальной работы на самой верхушке, не очень странно, что сегодня у Европы об Украине сложилось предвзятое представление. Киев имеет репутацию невыполненных финансовых обещаний, что вынуждает Брюссель осторожно относиться к предоставлению помощи, тем более что собственная экономика ЕС переживает трудности. Репутация Украины как страны–транзитера природного газа также понесла непоправимый удар после ссоры между Нафтогазом и Газпромом, что привело к перебоям с поставками в восточноевропейские страны в разгар зимы. Членство в ЕС – идея, которая в лучшем случае имела мало шансов на успех, – сегодня выглядит еще менее вероятной, а позиция Германии и Франции, которые и так скептически настроены относительно заявки Киева на членство в НАТО, стала еще более жесткой.

Но отказ от Украины – это огромная угроза. Дальнейшее падение национальной валюты страны, гривни, курс которой с октября упал наполовину, а также обвал банковской системы станут катастрофическими для малого и среднего бизнеса, именно тех типов предприятий, на которые должна перейти с металлов страна. Растущая безработица имеет все шансы привести к общественным волнениям и волне эмиграции, дестабилизирующей неустойчивые экономики соседей Украины в ЕС. Это также поможет России, которая пытается использовать кризис, чтобы вернуть себе влияние в Украине. На прошлой неделе министр финансов России положительно высказался о возможности предоставления ссуды в $5 миллиардов, о которой попросила в этом году Тимошенко, и это вызвало беспокойство, что Европа может открыть двери для влияния России во всем регионе. „Позволить убежденному проевропейскому и пронатовскому государству провалиться из-за нескольких миллиардов - „другой тип моральной угрозы", – говорит один из старших западных дипломатов в Москве. „Суть в том, что необходимо помогать своим друзьям... или у вас больше не будет друзей”.

Пока еще другие это осознают. Несмотря на опасения некоторых крупнейших европейских государств относительно помощи своим соседям, ЕС скорее всего добавит денег к кредиту МВФ в $16,4 миллиардов, если будет заключено соглашение. Европейский банк реконструкции и развития заявил, что он также инвестирует в этом году $1 миллиард. „Стабильность Украины имеет важное значение для будущего Европы, – отмечает президент ЄБРР Томас Миров. – Мы не должны позволить ей стать нейтральной зоной”.

Украинцы, кажется, настроены избежать повторения таких вещей. Опросы показывают глубокую и растущую поддержку Европы, а не Москвы, да это и понятно, ведь украинцы предпочитают реальную демократию, какой бы беспорядок в ней не царил, а не поверхностно стабильный образец авторитарного капитализма соседей. „Все, что делала Россия за последние пять лет, еще больше толкало Украину к ЕС и НАТО", – говорит связанный с Кремлем аналитик Станислав Белковский. Например, в украинском парламенте уже нет пророссийских депутатов, и даже Виктор Янукович, кремлевский кандидат на выборах 2004 года, уже не занимает твердую промосковскую позицию.

Кроме того, несмотря на резкий экономический спад, протесты в Киеве пока были довольно незначительны и единичны, их однозначно нельзя сравнить с масштабами волны сдерживаемого недовольства, которая всколыхнула страну в 2004 году. Даже почти банкротство банков „Родовид” и „Надра”, заморозивших свои депозиты, конфисковавших карточки для банкоматов и забравших переводы, пока не вызывали большого народного гнева. Приглушенная реакция Киева на протесты делает Украину больше похожей на охваченную забастовками Францию, чем на Россию, где в последние месяцы попыткам протестовать мешали спецотряды милиции, а служба безопасности снимала демонстрации на камеры.

Но с приближением выборов вряд ли сохранится такое затишье. Жесткие требования МВФ к ограничению дефицита бюджета будут означать болезненные сокращения государственных расходов, прежде всего по газовым субсидиям. Национальному банку скоро не хватит резервов для поддержания валюты, что увеличит вероятность последующего падения и разозлит тысячи украинцев, бравших кредиты в иностранной валюте, которые агрессивно продвигались на рынке западными банками. Результатом стало еще большее разочарование в Ющенко и предвзятой политике после Оранжевой революции. Уже 80% украинцев заявляют, что они предпочитают „сильного лидера”, а Тимошенко, которая является ведущим кандидатом на выборах, имеет все шансы взять на себя эту роль.

Как и ее соотечественники, она не отвернулась от демократических ценностей Оранжевой революции. Но она отказалась от бренда, который сегодня вызывает только негативную реакцию, она больше не называет себя оранжевым политиком, теперь она пропагандирует себя как политика „с белым сердцем”, чтобы акцентировать свою антикоррупционную платформу. Остается посмотреть, каким образом она будет справляться с волнами недовольства. Жесткая экономия, которую придется ввести, может в конечном итоге сделать украинцев лишь более сильными, и, возможно, однажды принесет стабильность и благосостояние, которые обещали оранжевые революционеры.

Оуэн Метьюз, Newsweek