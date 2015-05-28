Порошенко: Украина вернет Донбасс и Крым, когда станет успешной

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

«Мы вернем себе Крым и Донбасс. Донбасс - скорее, Крым - чуть позже. Но вернем тогда, когда будем успешными, когда украинцы будут без виз ездить за границу, когда заработная плата в Украине будет больше вдвое, чем в Крыму, когда работа в Украине будет, а в Крыму не будет», - сказал Порошенко.

Также Порошенко отметил, что мирный план, положенный в основу Минских договоренностей, вместе с эффективными рейдовыми действиями украинских десантных бригад остановили чрезвычайно опасное развертывание ситуации на востоке Украины в феврале этого года.

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Он напомнил, что мировое сообщество поддерживает его мирный план, и «четко отмечено, что альтернативы моему мирному плану не существует».

«Более того, этот мирный план был положен в основу Минских договоренностей и Минских договоренностей 5 сентября, которые остановили дерзкое наступление российских войск, вместе с эффективными рейдовыми действиями украинских десантных бригад остановили чрезвычайно опасное развертывание ситуации в феврале этого года, несмотря на то, что Путин на весь мир заявил о том, что он окружает от 8 до 10 тыс. украинских войск и предложил им поднять белый флаг, иначе 10 тыс. украинских военных будут уничтожены. Украина провела очень эффективную операцию, продемонстрировав всему миру эффективность действий украинских Вооруженных сил и ничтожность позиций РФ и поддерживаемых ею боевиков», - сказал президент.