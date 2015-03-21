Коломойский рассказал о скандале в "Укртранснафте" и извинился перед журналистами

В нем он рассказал об истинных мотивах тех, кто захватывал государственное предприятие "Укртранснафта", о своем интересе к этой компании, о ситуации на фронте и в экономике, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Коломойский сообщил, что за скандалом стоит фигура нардепа Еремеева, а извиняться перед господином Андрушко за резкие слова не испытывает потребности.

"Перед Андрушко извиняться не буду, а перед всеми журналистами - извините", - сказал руководитель Днепропетровской ОГА.

"По форме я, как госслужащий первого ранга, не должен себя так вести, это я признаю. Это неправильно и нехорошо. Но конкретно господину Андрушко я руки не подам и извинений приносить не буду. Могу принести извинения журналистскому сообществу. А ему - не буду", - пояснил Коломойский.

"А выговор я принял, расписался вчера и признал, что я так себя вести не должен был", - добавил руководитель области.

Полная версия интервью с Игорем Коломойским выйдет в эфир в воскресенье, 22 марта в программе ТСН-Тиждень, которая начнется в эфире 1+1 в 19:30.

Сразу после нее видеозапись интервью появится на сайте ТСН.ua.