Командир "ПС" - Захарченко и "Мотороле": Забудьте об аэропорте, вы положите своих людей и на этом все закончится

00:50, 16 января 2015
Политика
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Небывалая активность боевиков в донецком аэропорту может объясняться попыткой вызволить из плена кадыровцев, которых заблокировали на территории аэродрома украинские военные.

REUTERS

Такую версию озвучил представитель боевого подразделения "Правого сектора", который обеспечивает поддержку "киборгов" из соседнего с аэропортом поселка Пески, говорится в сюжете ТСН.

"Одним словом, 15-20 чеченцев в подвале заблокированы нашими, боятся выйти. Такие данные, комбат "Востока" вместе с кадыровцами в подвале", - рассказал командир штурмовой роты ДУК "Правый сектор" с позывным "Барс".

Возможно, именно поэтому лидеры донецких боевиков и дали сегодня команду "зачистить" аэродром. Но по крайней мере "Правый сектор" уверяет, что ни в коем случае не даст им возможность это сделать.

Эти слова уже услышали и руководитель "ДНР" Захарченко, и распиаренный боевик "Моторола".

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"Я им сегодня в радиообмене сказал просто: ребята, забудьте про аэропорт. Эту крепость никто никому сдавать не будет, вы положите своих людей - на этом все закончится. Сделаете для нас лучше. Хотите воевать - воюйте. Только есть объекты, которые вам Украина никогда не отдаст", - заявил командир батальона ДУК "Правый Сектор" с позывным "Черный".

Сами же Пески, как и Авдеевка с Тоненьким, также в четверг оказались под плотный огонь артиллерии врага.

К счастью, обстрелы прошли без потерь среди украинских бойцов.

Более того, военные продолжают помогать защитникам аэропорта огнем из танков и пушек.

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