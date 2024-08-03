Подписчики заподозрили, что у пары не все хорошо в отношениях.

Украинская актриса театра и кино Дарья Легейда, которая известна по фильмам "Крепостная", "Сага", Крашанка" и многим другим киноработам, ответила, почему не публикует новых фото с мужем-военным.

Не секрет, что ее возлюбленный Дмитрий Сова служит в ВСУ. Однако некоторые подписчики заметили, что на странице у девушки долгое время нет новых снимков с мужчиной. Более того, они заподозрили, что у пары не все в порядке в отношениях. Однако актриса ответила на подобные сплетни так:

"Мы видимся очень редко, а когда видимся, то не до фото. Все самое важное запечатлевается в памяти. Когда муж на службе, мы видимся исключительно на экране телефона". Видео дня

Дарья также добавила, что в их паре все хорошо. Они с любимым просто пытаются приспособиться к новым реалиям жизни.

"Мы не расставались. Мы приспосабливаемся и принимаем реальность. Иногда это очень трудно. Пришлось отложить на потом много мечтаний и планов. Я использую время наедине для роста. Все гораздо больше, чем кажется в материальном мире. Я чувствую это. Это наш путь и рано или поздно, мы его пройдем", - подчеркнула Легейда.

К слову, Дмитрий и Дарья поженились в августе 2021 года. Сейчас муж и отец актрисы служат вместе в 7 бригаде тактической авиации имени Петра Франко.

Напомним, ранее Дарья Легейда рассказала, о чем не стоит спрашивать у военных.

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