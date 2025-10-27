Недавно пару заметили на гендер-пати.

Комик Юрий Ткач отреагировал на слухи о беременности жены и признался, действительно ли они планируют второго ребенка.

В комментарии программе "Тур звездами" шоумен поделился, что недавно посетил с семьей гендер-пати друзей, которое и породило много слухов. В сети распространили информацию, что именно супруги Ткачи ожидают пополнения, что оказалось полной ложью.

"Была такая история... Мы просто были приглашены на гендер-пати и выставили то все. Мы даже не думали, что это как-то разнесется. Люди поняли это по-своему", - рассказал он.

Юрий также поделился, раздумывают ли они с женой над вторым ребенком. Пара уже воспитывает 11-летнюю дочь Лизу.

"Я скажу так: пополнение в нашей семье зависит не от нас, а от Бога. Не скажу, что мы так обсуждаем этот вопрос, но мы отдаем все на усмотрение судьбы. Как будет, так и будет".

По словам юмориста, тема пополнения не является актуальной в их семье. Сейчас супруги сосредотачиваются на других вопросах и стараются проводить как можно больше времени именно втроем.

К слову, недавно Юрий и Виктория Ткачи пережили кризис в отношениях и даже жили отдельно. Как отметил шоумен именно пауза помогла им сохранить брак. Он также рассказал, что стало причиной недоразумения между ними и едва не довело до развода.

