Супруги преодолели кризис в браке и сейчас поделились, что им помогло спасти отношения.

Известный украинский юморист, капитан шоу "Я люблю Украину", участник Студии "Квартал 95" Юрий Ткач, который оказался на грани развода с женой, поделился собственным опытом преодоления проблем в отношениях. Комик впервые рассказал о причинах кризиса в браке.

Супруги вместе уже 13 лет. Они воспитывают 10-летнюю дочь Елизавету. Однако недавно пара оказалась на грани развода. Поэтому Юрий и его избранница Виктория даже жили отдельно некоторое время. Причиной кризиса стали постоянные конфликты между партнерами. Они решили взять паузу в отношениях и наедине решить, нужен ли каждому из них этот брак.

Такой перерыв положительно повлиял на отношение влюбленных друг к другу, и им удалось преодолеть сложный период. По словам звезды, раньше он избегал серьезных разговоров с любимой об отношениях, из-за чего они отдалились, но сейчас Ткач уже не допускает таких ошибок.

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"Из-за отсутствия приговаривания проблем. Накапливали очень много того, что не нравилось друг в друге. Потом это перерастало в обиды и ссоры. Мы друг друга просто сожрали. Потом надо было сепарироваться. И все получилось. Мы вдвоем поняли, что дальше так не может быть. Мы долго не общались, но были на связи. Я старался давать ей больше свободы и времени. Был очень интересный процесс сближения. Мы стали совсем другими людьми. Если есть проблемы, то выходим через договоренности", - отметил знаменитость в комментарии для "Тур звездами" от Люкс ФМ.

Сейчас отношения супругов стали еще крепче и глубже, чем были до кризиса. Они больше общаются, обмениваются приятными сообщениями и добавляют романтику в свою рутину. Юморист добавил, что преодолеть кризис им помогла психотерапия, изменение старых привычек и желание пробовать что-то новое вместе.

Он указал, что на их с Викторией дочь сложный период почти не повлиял. Они уделяли много внимания Елизавете и пытались проводить вместе время.

"С Лизой мы общались. Никаких проблем. Я мог с ней тусить. Старались и вместе проводить это время", - поделился Ткач.

Напомним, ранее Юрий Ткач рассказал о своем похудении. Артист сбросил 10 килограммов и поделился, что ему помогло. Он признался, что на пути к желанной фигуре ему пришлось отказаться от плохих привычек и начать вести здоровый образ жизни.

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