Константин Октябрьский также прокомментировал яркие моменты из первых эпизодов детективного сериала.

На телеканале "1+1 Украина" вышел новый украинский детективный сериал "Парочка слідчих", главную роль Павла в котором сыграл актер Константин Октябрьский. Артист во время съемок картины выполнил опасный трюк и рассказал о нем.

Как пишет сайт 1plus1, на странице "1+1 Украина" в Instagram опубликовали видео, на котором Октябрьский и его коллега - исполнительница роли Софии, актриса Юлия Буйновская - пересмотрели первые серии сериала и поделились впечатлениями.

"Какой неприятный тип мой герой", - в шутку высказался о своем герое Константин.

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Во время съемок одной из сцен Павел прыгнул с крыши дома. Этот момент можно увидеть во втором эпизоде "Парочки слідчих". По словам Октябрьского, он выполнял этот трюк с помощью каскадера.

"Слава Богу, это делали каскадеры. Падал я, а висел каскадер. Хотя они мне тоже предлагали повисеть, но я отказался", - поделился знаменитость.

"Парочка слідчих" - это увлекательная история о столкновении классических методов расследования с современными подходами в поисках правды. Молодая и амбициозная следователь София получает должность руководителя отдела особо опасных преступлений и с энтузиазмом берется за непростые дела. Однако ее путь осложняют не только недостаток опыта, но и непростые отношения с резким, но профессиональным судмедэкспертом Павлом.

Несмотря на трудности во взаимопонимании, эта нестандартная пара все эффективнее раскрывает самые запутанные преступления. И хотя они не готовы признать это, между ними постепенно возникает нечто большее, чем просто профессиональный интерес.

Посмотреть "Парочку слідчих" можно с понедельника по четверг на "1+1 Украина" в 20:00. А серии, которые вы пропустили в эфире, доступны также онлайн на сайте 1plus1.

Напомним, ранее во время российской атаки на Киев пострадало жилье Константина Октябрьского. Актер показал последствия обстрела и рассказал, как чувствует себя после пережитого взрыва.

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