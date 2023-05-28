Журналистка заявила, что в этом якобы нет ничего смешного.

Журналистка Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию, которую сделала актриса дубляжа Екатерина Сергеева. На днях она высмеяла интервью, которое блогерша брала у Светланы Лободы.

Рамина прокомментировала пародию в Stories. Она заявила о существовании "красных линий", которые якобы не стоит переходить. Блогершу возмутило, что в пародии были шутки про "отбеливание" Лободы.

"Я увидела это видео... Я не считаю смешным шутить над темВ, что Светлана, по мнению некоторых людей, ради отбеливания репутации отстраивает за свой счет дома людям в Ирпене. Что здесь смешного?",- написала журналистка.

По мнению блогера, пародия высмеивает вещи, которые якобы не являются смешными. Рамина утверждает, что Лобода якобы помогает людям.

"Кому-то смешно, что люди остались без жилья и Лобода помогает им? Может кто-нибудь предложить альтернативу?... Юмор - обожаю. Разборы и пародии на свои выпуски - тоже. Но есть красные линии, которые не стоит переходить", - обиделась Рамина.

Пародия на Лободу - с чего все началось

Недавно украинская актриса дубляжа, которая делала пародии на Ани Лорак, высмеяла Лободу и интервью, которое она дала Рамине. Видео быстро "взорвало" сеть.

"Туда, обратно в Россию, нельзя, сюда не пускают. Мне нужно отбелиться. Чувствую себя, как г*мнюшка в пруду, которая не тонет. А еще мне вспоминают, что в 2019 году я говорила в интервью Собчак, что "какая разница, в какой стране петь". Так вот. Это была не я... Это был двойник. И, в конце концов, я тоже, как Ани Лорак, какое-то время стучала камешком в стену, пока вовремя не сориентировалась... Сколько еще домов я должна восстановить, чтобы меня простили?"- проговаривала Сергеева "в роли" певицы.

Сама Лобода на пародию не реагирует. Певица проигнорировала видео и не стала рассказывать, как она к нему относится.

Вас также могут заинтересовать новости: