Поводом для шуток стало интервью певицы, которое та давала блогерше Рамине.

Украинская актриса дубляжа Екатерина Сергеева высмеяла певицу Светлану Лободу. Она сделала дубляжную пародию на интервью, которое артистка давала блогерше Рамине Эсхакзай. Это было еще в марте, однако на фоне скандала и отмены концерта Лободы в Киеве, звезда дубляжа решила напомнить пользователям о том интервью.

"Я очень рада, что напросилась к тебе на интервью. ведь чувствую, будто меня сглазили. Да, признаюсь, я убегала в Россию, потому что хотела заработать все деньги мира. И не хотела петь на украинском. И поскольку я могу позволить себе абсолютно все, я купила себе много новой обуви и переобулась. И, ты знаешь, мне очень удобно. Я даже начала говорить на украинском, я нашла свой паспорт!" - пошутила Сергеева, добавив к интервью Лободы новый дубляж.

Актриса также вспомнила Ани Лорак, на которую она тоже делала пародии. По словам Сергеевой, Лобода тоже "стучала камешком".

"Туда, обратно в Россию нельзя, сюда не пускают. Мне нужно отбелиться. Чувствую себя, как г*мнюшка в пруду, которая не тонет. А еще мне вспоминают, что в 2019 году я говорила в интервью Собчак, что "какая разница, в какой стране петь". Так вот. Это была не я... Это был двойник. И, в конце концов, я тоже, как Ани Лорак, какое-то время стучала камешком в стену, пока вовремя не сориентировалась... Сколько еще домов я должна восстановить, чтобы меня простили?"- проговорила Сергеева "в роли" певицы.

Пародия на Лободу - видео

Скандал вокруг выступления Лободы - что известно

Недавно певица нарвалась на критику из-за концерта в Киеве. В сети появилась афиша ее выступления. Лобода планировала выступить в столице 25 августа. Сообщалось, что концерт якобы должен был быть благотворительным, на нем планировалось собирать средства для детской больницы "Охматдет".

Украинцы возмутились тем, что певица, которая не сразу высказала свою позицию на фоне полномасштабной войны, хочет вернуться в Киев с концертами. На фоне этого выяснилось еще и то, что в "Охматдете" ничего не знали о благотворительном концерте. Впоследствии стало известно, что выступление Лободы в Киеве отменили.

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