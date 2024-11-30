'Если страна будет нуждаться во мне именно таким образом, я готова пойти на фронт', - актриса Анна Сердюк

Актриса Анна Сердюк в интервью УНИАН рассказала, как полномасштабная война заставила ее переосмыслить жизненные ценности, о работе в кино и театре, а также о личном.

Украинская актриса Анна Сердюк сыграла Валентину Коваль в сериале "Реванш", который выходил на телеканале "1+1 Украина". Для Анны эта роль имеет особое значение, ведь это ее первая главная роль после начала полномасштабного вторжения.

В эксклюзивном интервью УНИАН актриса поделилась своими мыслями о творчестве и жизни. Она ответила на вопрос о том, почему ей часто достаются роли героинь, которых несправедливо судят, рассказала, свободно ли ее сердце, а также о том, как полномасштабная война заставила ее переосмыслить жизненные ценности.

Вы родом из Чернигова. Когда приняли решение переехать в Киев и почему?

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Сразу после школы в 2014 году я поступила в университет имени Карпенко-Карого и переехала жить в Киев. Здесь много возможностей для разностороннего развития.

Как проходил первый год вашей жизни в столице? С какими сложностями вы столкнулись?

Первые годы обучения в театральном занимают почти все твое время - это было настоящее погружение 24/7, почти без выходных. Но мне это нравилось.

Вы учились у Карпенко-Карого на курсе Богдана Бенюка. Многие люди его знают как очень прямолинейного. А вы?

Да, Богдан Михайлович, действительно, известен своей прямолинейностью, хотя и мягкостью одновременно. Он всегда говорит то, что думает, но в этом есть его искренность и подлинность.

Богдан Михайлович - мастер, который не только дает знания, но и вдохновляет искать свою правду, быть смелым в профессии и в жизни. И за это я ему бесконечно благодарна.

У вас есть две главные роли в сериалах - "Цвет страсти" и "Реванш". В обоих сериалах вы сыграли девушку, которую безосновательно осудили. Как думаете, почему такие роли достаются именно вам?

Возможно, во мне видят способность передать внутреннюю силу и уязвимость одновременно. Мне нравится играть героинь, которые проходят через несправедливость и трудности, но сохраняют достоинство и находят в себе силы бороться. Такие роли позволяют погрузиться в сложные переживания, показать трансформацию героини и ее внутренний мир.

Еще одной причиной может быть моя эмпатия к таким историям. Я всегда стараюсь понять мотивы героини, пропустить ее боль сквозь себя и показать, что даже в самые темные времена можно найти свет. Возможно, это и делает меня убедительной в таких ролях.

Кино или театр? Почему?

И кино, и театр имеют свою уникальную магию, поэтому я не могу выбрать что-то одно. Театр дает возможность почувствовать живую энергию зала, каждый спектакль по-своему неповторим, ведь ты проживаешь историю от начала до конца (без возможности второй попытки), а в кино у тебя есть дубли. Также кино открывает большие возможности для творчества и позволяет погрузиться в историю, которую можно пересматривать снова и снова. Оба мира меня вдохновляют по-своему.

Где вас застала война? Как изменилась ваша жизнь во время нее?

Дома, в Киеве. Я, как и большинство украинцев, проснулась от взрывов и непонимания, что будет дальше. Это был шок, боль и страх за близких, за свою страну. Но в то же время уже с первых дней появилось ощущение единства и ответственности - желание действовать, помогать, быть полезной.

Как и для многих, этот период стал временем глубокого переосмысления жизни и простых истин. Я сделала переоценку ценностей и поняла, что для меня действительно важно, а что - нет. Очень изменился мой круг окружения: рядом остались только те, кто по-настоящему близок и важен.

И этот процесс продолжается до сих пор, ведь самое постоянное в жизни - это изменения.

Чем вы занимались, когда кинопроизводство было на паузе?

Я сосредоточилась на саморазвитии и помощи другим. Это было время, когда я могла открыть для себя новые горизонты, работать над собственными навыками и поддерживать тех, кто в этом нуждался.

Раньше вы снимались в русскоязычных сериалах, сейчас производство исключительно на украинском. Сложно ли вам было перейти?

Не могу сказать, что это был для меня переход, ведь еще до полномасштабного вторжения я свободно общалась и владела украинским языком. Все спектакли, в которых я играла, исполнялись исключительно на украинском, и несколько сериальных проектов также были украиноязычные. Это мой родной язык, поэтому никаких сложностей не было.

Что для вас означает украинский язык?

Украинский язык для меня - это душа нашего народа, часть моей идентичности и связь с родной культурой. Он мелодичный, эмоциональный и глубокий, способен передать тончайшие оттенки чувств. Я ее очень люблю. Недаром его называют одним из самых мелодичных языков мира.

Не секрет, что до войны большинство проектов были российского производства. Россияне приезжали часто сниматься к нам. Как вы к ним относитесь? Возникали ли у вас конфликты?

До полномасштабного вторжения киноиндустрия была совсем другой, и многие проекты реализовывались совместно с Россией. Я оценивала людей по их профессиональным качествам и отношению ко мне как к коллеге. Но война все изменила.

До этого казалось, что искусство объединяет и может быть вне политики. Но сейчас я понимаю, что культура - это тоже оружие. Для меня важно разделять тех, кто поддерживает нашу борьбу, и тех, кто остался в стороне или стал на сторону агрессора.

Не было ли у вас когда-то желания работать и жить в России?

Нет, у меня была интересная работа и перспективы творческого развития в Украине. Другие варианты я не рассматривала.

Как думаете, уместны ли сейчас фильмы о войне? Почему их постоянно критикуют? Хотели бы вы сняться в таком фильме?

Я считаю, что фильмы о войне могут быть очень уместными, если они созданы с уважением, глубоким пониманием и честностью. Это возможность зафиксировать правду, донести миру нашу историю и сохранить память о подвигах тех, кто борется за нашу свободу. Но важно, чтобы такие фильмы не были просто развлечением или спекуляцией на болезненных темах, а служили источником вдохновения, правды и понимания.

Критика возникает, когда зрители чувствуют, что история показана поверхностно или с перекосами, без должной эмпатии к трагедии войны. Эта тема требует глубокой ответственности. Для меня, как для актрисы, сыграть в фильме о войне - это большая честь и ответственность. Такие роли - это способ прожить и передать истории, которые касаются сердца и напоминают о ценности свободы, достоинства и человечности.

О какой роли мечтаете?

Мне было бы интересно сыграть роль следователя, ведь этот образ позволяет показать силу характера и понимание сложных ситуаций. Также я мечтаю получить роль в историческом кино - это возможность окунуться в другую эпоху и передать атмосферу того времени.

Что вас больше всего радует, а что может вызвать слезы?

Меня очень радует, когда я вижу, как люди вокруг меня развиваются, находят свое призвание и достигают своих целей. Это вдохновляет и заряжает энергией. А слезы могут вызвать моменты настоящей человечности и эмпатии - когда чувствуешь, что кто-то переживает трудные моменты, или когда видишь проявления любви и поддержки в сложные времена.

Некоторые украинские актрисы говорили, что хотят вступить в ряды ВСУ, а есть те, кто уже это сделал. Не было ли у вас такой мысли?

Этот вопрос я задавала себе не раз, особенно когда видела силу, смелость и жертвенность наших защитников и защитниц. Чувствую, что мое призвание - поддерживать людей своей работой, культурой, голосом и верой в победу. Я искренне восхищаюсь теми, кто выбирает военный путь, и поддерживаю, тем чем могу, в частности волонтерством и привлечением внимания мира к нашей борьбе.

Если будет мобилизация женщин, ваши действия?

Если страна будет нуждаться во мне именно таким образом, я готова быть полезной там, где мои навыки, силы и знания пригодятся.

У актеров обычно из-за постоянных съемок не хватает времени на личную жизнь: а как у вас? Свободно ли ваше сердце, или, возможно, вы в отношениях?

Мое сердце занято.