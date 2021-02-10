Украинский телеведущий Вова Остапчук - это человек, который всегда поднимает публике настроение. В этот раз он решил не изменять себе и удивил своих подписчиков в Instagram с двойной силой.
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Шоумен опубликовал фото с Мальдив, куда он отправился вместе со своей супругой Кристиной Горняк. На снимке он позирует абсолютно голым, а Кристина издалека прикрывает его интимный орган киви.
"Вова, и вот как после этой фотографии мне кушать свой любимый киви", "Ахахах, жарко стало", "Еще один Панин. Куда мир катится?", "Капец, срамота! Можно было только жене это показывать?", - пишут фанаты.
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