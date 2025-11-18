Девушка заявила, что аккаунт ее мужа взломали.

Instagram-страницу украинского телеведущего Владимира Остапчука взломали неизвестные, опубликовав сообщение о разводе с его женой.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала сама Екатерина Остапчук. Около 05:00 девушка сообщила подписчикам, что проснулась покормить их сына и увидела, что муж отметил ее в своем посте. Блогершу это удивило, поскольку Остапчук в этот момент спал:

"Там в сторис о том, что он со мной разводится. И еще куча де**ма, но у меня так руки тряслись, что я просто удалила".

По словам Остапчук, это был "нетипичный" взлом блогера и у нее уже есть подозрения относительно виновника. "Человек имел цель опорочить именно нас как пару. И писал там в стиле того, что пишут на форумах хейтеры обо мне", - добавила она.

Сейчас Instagram-страница Владимира Остапчука недоступна. Его жена также сообщила, что неизвестный отписал их друг от друга.

Напомним, только летом шоумен сделал Екатерине предложение. Хотя пара и замужем, они еще не сыграли свадьбу.

