Артистка объяснила, почему на третий год полномасштабного вторжения говорит и поет на русском.

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая много лет жила и гастролировала по России, но после начала полномасштабного вторжения стала на сторону Украины, неожиданно дала концерт на русском языке. Исполнительница объяснила свою позицию относительно языка.

Как известно, после 24 февраля 2022 года артистка переехала из России в Европу и начала даже помогать Украине. Однако она редко высказывается относительно войны.

Знаменитость заявила, что не будет отказываться от русского языка и переводить свои хиты на украинский. Более того, на концертах за рубежом она исполняет русскоязычные треки, хотя у нее в репертуаре есть 7 украиноязычных песен.

На днях после одного из своих концертов Вера решила поделиться фрагментом с выступления в своем Instagram. Певица опубликовала видео, на котором она исполняет русскоязычную песню 2008 года "Я не играю". Он, как и другие хиты, не были переведены на украинский.

Подписчики звезды упрекнули ее за русский язык. Одна из комментаторов поинтересовалась у Брежневой: "Возвращаетесь к русскому языку?". На это артистка ответила, что всю жизнь общалась на русском и намекнула, что не планирует переходить на украинский.

"Откуда? Я говорю и пою на нем всю жизнь", - написала исполнительница.

Под другим постом певицы, написанным на русском языке, Веру также спросили, почему она продолжает говорить на языке оккупантов. В ответ на это певица заявила, что у нее есть поклонники из разных стран.

"Потому что в регионе есть также страны, где не говорят на украинском. Молдова, Казахстан и так далее", - указала Вера.

Большинство подписчиков захейтили исполнительницу за общение на русском на третий год полномасштабного вторжения:

"А почему на русском поем то? Пела бы на украинском"

"Почему песня на русском во время войны"

"А чего ты, милая, на русском языке то поешь, ненавистной страны"

"Почему на русском языке? Вере можно все?"

Напомним, ранее Вера Брежнева показалась на отдыхе за границей и рассказала, с кем приехала.

Вас также могут заинтересовать новости: