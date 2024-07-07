Певица уже успела побывать сразу в нескольких странах.

Известная певица Вера Брежнева поделилась семейным контентом в сети. Артистка похвасталась отдыхом за границей и показала родных людей.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фото из отпуска. В частности, летние каникулы исполнительница решила провести в компании своей мамы Тамары Галушки и подруги - известной украинской дизайнерши Екатерины Сильченко. К ним также присоединились родители модельерши и дочери. Компания провела целый месяц в Италии.

Все вместе они сняли дом и наслаждались культурой Италии. Вера и Екатерина опубликовала совместные кадры, фото из ресторанов и прогулок.

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"На один месяц в одном домике собрались: 2 водолея (мы), 2 близнеца (мамы); 2 стрельца (дочери). И еще много прекрасных женщин", - написала под фото Сильченко.

Позже Вера решила сменить страну и отправилась во Францию. Там она встретилась со своими друзьями, с которыми устроила посиделки на террасе. Даже в отпуске артистка не забывает о спорте. Она показалась в спортивной форме и сумкой.

"Французские каникулы. Целую", - подписала снимки Брежнева.

Напомним, ранее Вера Брежнева удивила "честным" фото без фильтров и заговорила на украинском.

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