Ольга дала интервью Маше Ефросининой.

Бывшая жена украинского комика и ветерана войны с Российской Федерацией Виктора Розового ответила на его заявления в интервью.

Ольга Мерзликина написала в своем Instagram-аккаунте, что ей, ее родственникам и общим друзьям было сложно наблюдать за заявлениями мужа. Также она назвала его слова откровенной клеветой:

"13 совместных лет, которые я хотела оставить себе и на совести Виктора, подписав соглашение об отсутствии претензий друг к другу, привели к откровенно циничному выпаду в мою сторону. Я понимала, почему я его подписывала - я хотела избежать этой всей грязи. Но даже тогда не представляла, насколько токсичной и болезненной она может быть".

Девушка отметила, что не отвечала на упреки в социальных сетях, чтобы дать все ответы "на достойной площадке". Уже известно, что она дала интервью Маше Ефросининой.

Развод Розового и Мерзликиной

Напомним, в прошлом году пара поженилась после более десяти лет отношений. Уже вскоре после свадьбы Виктор получил тяжелое ранение на фронте и проходил длительную реабилитацию.

Весной Ольга публично сообщила, что инициирует развод, обвинив мужа в многочисленных изменах.

Розовый дал большое интервью, в котором рассказал, что у них был брачный контракт, по которому он выплатил Ольге 500 тысяч гривен моральной компенсации. По его словам, эти деньги он взял из сбора на свою реабилитацию. Он хочет, чтобы бывшая жена отчиталась обо всем сборе.

Также комик признал три случая измены. По его словам, жена узнала об этом, когда проверила его телефон после ранения. В интервью он раскрыл интимные детали их жизни, которые потом пришлось вырезать.

