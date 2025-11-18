Екатерина откровенно рассказала о своем самочувствии.

Жена украинского певца Виктора Павлика - блогер Екатерина Репяхова - показала тест на беременность и рассказала о проблемах со здоровьем.

Не секрет, что у звездных супругов есть сын Миша и они хотят еще общих детей. Однако на днях в своем Instagram Екатерина рассказала, что чувствует себя плохо. А потом удивила подписчиков фото теста на беременность.

"Представьте себе ситуацию: у меня задержка 3 дня при идеальном цикле. И я никогда не делаю тест, чтобы не расстраиваться. Но в этот раз решила сделать. Грудь болит, ПМС нет", - написала блогерша.

Репяхова добавила, что после негативного результата думает, что такой сбой цикла вероятно произошел у нее из-за болезни.

"Я уже почти уверена, что это был ковид у меня или это какая-то такая зараза очень сильная, которая так повлияла на гормональный фон. У меня никогда в жизни не было задержки", - подчеркнула жена Павлика.

А потом Екатерина все же пошла к врачам, которые установили диагноз.

"Пришла к терапевту, у меня подозрение на пневмонию. Я кашляю больше двух недель. Вчера снова появилась ломота в теле. В легких хрипы, иду на рентген", - написала блогерша.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика призналась, почему пожалела об операции на подбородке.

