Артист не против снова стать отцом.

Украинский певец Виктор Павлик в браке с молодой супругой-блогершей Екатериной Репяховой воспитывает 3-летнего сына Михаила. Сейчас же артист заговорил о втором общем ребенке с женой.

По его словам, Репяхова очень хочет дочь, однако Павлика смущает один момент.

"Жена говорит надо, хочет дочку. Уже и имя придумали, Александра, как моя мама, Саша. Но мне на сегодняшний день 60 лет, хотя это небольшая проблема. В мире есть очень много примеров, когда и 70-72-75 лет мужчине," - рассказал Павлик в программе "Ближе к звездам".

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Также Виктор Франкович признался, сколько денег тратит на сына Михаила, у которого задержка речи. Как отметил артист, на кружки для сына в месяц уходит 10-15 тысяч гривень.

При этом он уточнил, что есть и бартерные договоренности у его супруги, так как она блогер.

Так, сын артиста ходит на музыку, пение, танцы и ипотерапию. Кроме того, маленький Миша посещает логопеда.

Напомним, ранее Виктор Павлик рассказал, как едва не умер из-за болезни.

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