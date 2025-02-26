Женя Фешак сообщил, что в результате обстрела погибли двое его соседей - журналистка и врач.

В ночь на 26 февраля россияне совершили очередную массированную атаку дронами по украинским городам. Во время ночного обстрела Киевской области в эпицентре взрывов оказался известный украинский ведущий и генеральный продюсер "Люкс ФМ" Женя Фешак. Он показал последствия обстрела и рассказал о гибели двух соседей.

В своем Instagram интервьюер обнародовал видео, в котором показал масштабный пожар, который возник в Бучанском районе. В результате попадания вражеского беспилотника дом почти сгорел дотла.

По словам Фешака, он видел российский дрон, который летал над коттеджным городком, из окна. Силы ПВО долгое время пытались сбить беспилотник, но в какой-то момент он полетел прямо в направлении дома Евгения и его соседей.

"Мы стояли на улице, когда этот дрон начал летать вокруг нашего коттеджного городка. Было видно, что по нему стреляют, но вдруг он резко пошел прямо в нашу сторону. В этот момент ты не понимаешь, где именно он упадет - на тебя, на соседний дом или где-то рядом", - рассказал знаменитость.

В результате обстрела и пожара в доме погибли два человека, которые были соседями ведущего. Россия этой ночью унесла жизнь онкохирурга и заведующего кафедрой хирургии №3 Павла Иванчева, а также его жены - журналистки "Укринформа" Татьяны Кулик. Спасатели быстро прибыли на место происшествия, но спасти супругов не удалось.

"Огонь охватил здание за считанные секунды, оно просто выгорело дотла. Это был настоящий ад", - вспомнил продюсер.

Напомним, ранее о пожаре в доме в Бучанском районе рассказала жена Владимира Остапчука - блогерша Екатерина Полтавская. Она отметила, что этой ночью оказались в эпицентре взрывов и чудом уцелели во время обстрела.

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