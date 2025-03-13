Звезда поразила стильным "луком" на неделе моды в Париже.

Известная певица Вера Брежнева, которая ранее показалась с загадочным мужчиной, поразила своим стильным и одновременно дорогим образом на публике. В сети рассекретили стоимость одежды артистки, которой она похвасталась за рубежом.

Знаменитость побывала на неделе моды в Париже, Франция. Традиционно это событие собирает модниц, звезд, моделей, блогеров со всего мира, чтобы они побывали на показах известных дизайнеров и прорекламировали их бренды. Брежнева не стала исключением и также посетила несколько модных показов именитых модельеров.

Во время показа бренда Givenchy исполнительница показалась в стильном кожаном тренче бордового цвета. Длинная верхняя одежда идеально подчеркивала фигуру артистки. Интересно, что его Вера использовала вместо платья или юбки, и ее образ состоял только из него. Также она добавила минималистичные украшения - серебряные серьги. Звезда сцены дополнила свой образ черными туфлями на каблуках "лодочками".

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В Telegram-канале "Harley Quinn" раскрыли стоимость такого откровенного, но в то же время трендового образа Брежневой. Оказалось, что за тренч от бренда Rowen Rose знаменитость заплатила более тысячи евро. В гривнах его цена составляет более 51 тысячи.

К слову, Брежнева много лет жила и работала в России. Она состояла в браке с композитором Константином Меладзе, но в 2023-м стало известно, что пара развелась. После начала полномасштабного вторжения певица оборвала связи со страной-агрессором и уехала жить в Европу. Сейчас она иногда приезжает на родину по делам. Во время войны Вера выпустила несколько украиноязычных песен, но в то же время на концертах в Европе продолжает выполнять свой русскоязычный репертуар.

Напомним, ранее своим ценным образом похвасталась жена Александра Усика. Екатерина показалась на дне рождении у их совместной со спортсменом дочери в аксессуарах за более чем шесть миллионов гривен.

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