15-летний Роберт вышел на связь в сети и посвятил пост отцу.

Сын известного украинского боксера и тренера Вячеслава Узелкова - 15-летний Роберт - прокомментировал уход в мир иной своего отца, о смерти которого стало известно 9 ноября. Подросток поделился эмоциональным постом в сети, который посвятил родному человеку.

В своем Instagram сын спортсмена и его экс-супруги - тренера Марины Боржемской - опубликовал "сториз", в которой на фоне черного фона вспомнил об отце. Роберт подтвердил, что Узелкова не стало сегодня, но не раскрыл причину его смерти.

Однако парень вспомнил, что долгое время не общался с отцом, поскольку между ними были конфликты. Ранее Боржемская рассказывала, что боксер не участвует в воспитании детей и сам не инициирует с ними встречи, а потом и сам Роберт отрекся от мужчины. Он заявил, что боксер угрожал их семье и постоянно обзывал их. Подросток тогда сказал, что не хочет видеться с отцом и даже слышать о нем ничего не желает.

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"Вячеслав Узелков умер сегодня. Какие бы у нас ни были отношения, все равно больно и неприятно", - написал сын знаменитости.

Отметим, что пока неизвестно, что спровоцировало смерть спортсмена. Но известно, что у Узелкова долгое время были проблемы со здоровьем, в частности, он пережил сложную операцию на сердце, после которой две недели находился в коме. К слову, Боржемская пока что не комментировала трагическое известие.

Стоит указать, что Вячеслав и Марина состояли в браке более 20 лет. У супругов родилось двое детей: сын Роберт и дочь Оливия, которой исполнилось 12 лет. В 2018 году пара скандально развелась. А в прошлом году стало известно, что боксер сделал предложение другой женщине, которую тщательно скрывал. Именно она была рядом с Узелковым во время сложного периода.

Напомним, ранее Вячеслав Узелков сделал неожиданное заявление после критики 15-летнего сына. Он написал эмоциональное сообщение, в котором обратился к экс-супруге.

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