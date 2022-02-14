В украинский прокат фильм выйдет 18 марта.

Вышел первый тизер-трейлер эротического триллера "Глубокие воды" (Deep Water), главные роли в котором сыграли дважды лауреат премии "Оскар" Бен Аффлек и новая голливудская роковая звезда Ана де Армас.

Как сообщает vlg.film, фильм номинанта на премию "Оскар" Эдриана Лайна ("9 с половиной недель", "Роковое влечение", "Непристойное предложение", "Неверная") ожидается в украинских кинотеатрах уже с 18 марта.

Триллер "Глубокие воды" является экранизацией бестселлера Патриции Хайсмит, подарившей миру "Талантливого мистера Рипли". Адаптировал роман для большого экрана создатель "Эйфории" Сэм Левинсон и сценарист Зак Хелм.

В центре сюжета фильма – на первый взгляд, идеальная супружеская пара Вика и Мелинды, у которых есть все, о чем можно мечтать: очаровательная дочка, роскошный дом и успешные друзья. Но их брак превратился в порочную игру, где она намеренно не скрывает свои измены, а он прощает ей все. Однако когда одного из ее любовников находят мертвым, супругов все сильнее затягивают глубокие воды подозрений и лжи.

Помимо Бена Аффлека ("Исчезнувшая", "Последняя дуэль", "Операция "Арго", "Лига справедливости") и Аны де Армас ("Не время умирать", "Бегущий по лезвию 2049", "Достать ножи", "Серый человек") в "Глубоких водах" также сыграли: Финн Уиттрок, известный по картинам "Игра на понижение" и "Ла-Ла Ленд", а также франшизе "Американская история ужасов", Джейкоб Элорди из шоу "Эйфория", романтической франшизы "Будка поцелуев", актер и драматург Трейси Леттс, известный по ролям в "Ford против Ferrari", "Маленьких женщинах", "Секретном досье", звезда "Карточного домика" и "Хижины в лесу" Кристен Коннолли, а также Лил Рей Ховери из блокбастера "Главный герой" и триллера "Прочь".

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