До этого актеры не комментировали свое расставание.

Известная австралийская киноактриса Николь Кидман откровенно поделилась подробностями брака и развода с бывшим мужем, актером Томом Крузом.

Об этом пишет Fox News.

До этого актеры не комментировали свой развод, хотя эта новость в свое время привлекла огромное внимание прессы.

"Думаю, что я предложила это. Может быть, я стала немного более трепетной, но я всегда стараюсь быть как можно более открытой. Я просто предпочитаю так жить в этом мире", – отметила Кидман.

Читайте такжеКоровы упали в обморок: Том Круз прыгнул с парашютом и напугал бедных животныхПо ее словам, в браке с Крузом она нередко была насторожена, и иногда ей было больно.

Николь Кидман и Том Круз

Одна из самых известных голливудских пар. Актеры познакомились во время съемок фильма "Дни грома".

Они поженились в 1990 году и прожили вместе более десяти лет, расставшись в 2001 году.

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Автор: Катерина Шварц