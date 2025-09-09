16-летний Вениамин значительно возмужал и повзрослел.

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась подборкой свежих фотографий со своим сыном Вениамином. Вместе они повторили фото 10-летней давности.

Артистка впервые за долгое время показала своего 16-летнего сына. Подросток избегает публичности, поэтому фото с ним - настоящая редкость.

На кадрах мама и сын позируют вместе на разных локациях. Тина выглядит улыбающейся и счастливой рядом с сыном, который знатно повзрослел и возмужал.

Трансформацию Вени можно ярко заметить на коллаже, который добавила Кароль. Вместе с сыном она повторила фото 10-летней давности, где держит парня за подбородок.

"Ты мое вдохновение", - подписала фотографии певица.

В комментариях под этим постом Тина и Вениамин нарвались на кучу комплиментов от поклонников. Комментаторы отметили их сходство и одновременно написали, что они больше напоминают брата и сестру, чем маму с сыном:

"Старшая сестра. Года на 3-4 старше, не больше".

"Я на этих фото только вижу огромный труд Тины над собой, своей жизнью и силу, которую она вложила в сына! Просто необыкновенные!"

"Можно смело сказать: он вырос на наших глазах!"

Стоит отметить, что сын украинской певицы с детства проживает за границей. По словам самой мамы, у парня нет звездной болезни, а наоборот он очень скромный и сосредоточен на собственном будущем. Недавно Тина Кароль рассказала, какую специальность для себя выбрал Вениамин.

