Ее состояние составляет 97 миллионов долларов.

Домашняя любимица американской певицы Тейлор Свифт вошла в тройку самых богатых животных мира. Ее состояние оценивается в 97 миллионов долларов (3 млрд 559 млн 706 тыс 776 гривень).

Такое состояние шотландская вислоухая по кличке Оливия Бенсон сколотила, "создав" собственный бренд и снявшись вместе с хозяйкой в нескольких клипах, в том числе на песню "Blank Space", и рекламных роликах.

"С колоссальным капиталом в 97 миллионов долларов Оливия добилась успеха за пределами мира влияния Instagram. Шотландская вислоухая заработала свое состояние, снявшись вместе со своим владельцем в нескольких музыкальных видео, создала собственную линию товаров и снялась в эпизодических ролях во многих высокобюджетных рекламах, в частности для Diet Coke и Ned Sneakers", - говорится на сайте The Ultimate Pet Rich List.

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Стоит отметить, что и звездная хозяйка не отстает от своей любимицы. Тейлор Свифт трижды стала самой высокооплачиваемой знаменитостью по данным Forbes: в 2016, 2019 и 2020 годах, что сделало её первым человеком из музыкальной индустрии, которому удалось возглавить данный список более одного раза.

Напомним, один из самых популярных в мире котов Степан снова вынужден покинуть родной город - Харьков.

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