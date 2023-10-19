Мужчина не смог остаться равнодушным к горю людей.

Охранник американской певицы Тейлор Свифт не смог остаться в стороне от войны в Израиле, поэтому решил пополнить ряды военных. Так, он вернулся на Ближний Восток и заявил, что не может сидеть без дела, пока гибнут люди.

"У меня прекрасная жизнь в США, работа моей мечты, отличные друзья и уютный дом. Я не должен был приезжать сюда, но я не мог стоять в стороне, когда семьи убивали и сжигали живьем в своих домах. Не стойте в стороне сложа руки. Не будьте на неправильной стороне истории", - публикует слова мужчины издание The Daily Mail.

Стоит отметить, что охранник Тейлор, чье имя держится в секрете, стал популярным после одного из концертов исполнительницы. Когда он провожал ее со сцены, то за шесть минут успел буквально просканировать толпу на предмет опасности.

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Тогда мужчина вызвал восторг у поклонников артистки. Они заявили, что сколько бы Тейлор ему не платила, этого будет недостаточно за такой уровень профессионализма.

Отметим, сама Тейлор Свифт пока не прокомментировала войну в Израиле. За это ее неоднократно хейтили в сети.

Напомним, ранее Андрей Макаревич ответил, пойдет ли воевать за Израиль. По его словам, он готов взять в руки оружие, но есть нюанс.

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