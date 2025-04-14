Артистка объяснила, что в жизни она совсем не такая, как на сцене и рассказала, что ее сейчас вдохновляет.

Известная украинская юмористка, звезда "Женского квартала" и "Таньки и Володьки" Татьяна Песик рассказала о своем психологическом состоянии во время войны. Артистка поделилась, как преодолевает стресс в эти непростые времена и что ее сейчас вдохновляет.

В интервью для сайта 1plus1 знаменитость отметила, что в повседневной жизни комики очень отличаются от своих образов, которые они показывают на сцене. По ее словам, обычно она спокойная и взвешенная, а не такая веселая и смешная, как на больших экранах. Песик говорит, что, находясь постоянно в таком образе, дома ей хочется быть другой, отдохнуть от этих масок и вдохновляться другим контентом.

"На самом деле многие думают, что комик в жизни такой же, как на сцене, что он вечно веселый и постоянно шутит. Но это не совсем так. Я, например, в жизни достаточно спокойная и взвешенная. Когда ты постоянно находишься в сфере юмора, то иногда хочется немножко от этого отойти. Хочется просто тишины. Поэтому в быту я почти не смотрю юмористических шоу, не потому, что не ценю труд коллег, а просто потому, что этого слишком много в моей профессиональной жизни. Мне хочется наполняться чем-то другим, познавать других людей и познавать саму себя", - поделилась Татьяна.

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Она добавила, что сейчас интересуется историей и географией. Актриса рассказала, что изучением истории она начала заниматься после 2022 года. Эти знания сейчас помогают ей понять политические решения и то, как устроен мир.

"Мне очень интересна история и география. История особенно затянула именно после полномасштабного вторжения. Я пересмотрела все видео о Второй мировой войне. Мне такие серьезные темы помогают лучше понимать этот мир. Также очень люблю читать. Преимущественно погружаюсь в книги о психологии и философии в последнее время", - отметила звезда "Женского квартала".

К слову, с 12 апреля каждую субботу в 19:00 на канале "1+1 Украина" будут выходить новые выпуски "Вечернего Квартала". Песик и другие артисты представят обновленную программу для зрителей.

Напомним, ранее Татьяна Песик пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она получила неутешительные результаты анализов. По ее словам, в ее организме есть воспалительный процесс, из-за которого звезда испытывает дискомфорт.

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